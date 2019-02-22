Son Dakika Haberleri: Video: 'geleceğin Lebron'u Nike Marka Ayakkabısı Maç Esnasında Yırtılınca Sakatlandı

Video: 'geleceğin Lebron'u Nike Marka Ayakkabısı Maç Esnasında Yırtılınca Sakatlandı

44 dakika önce

'Geleceğin LeBron'u olarak anılan 18 yaşındaki basketbol oyuncusu Zion Williamson'un Nike marka ayakkabısı maç esnasında yırtılınca sakatlandı.

'Geleceğin LeBron'u olarak anılan 18 yaşındaki basketbol oyuncusu Zion Williamson'un Nike marka ayakkabısı maç esnasında yırtılınca sakatlandı. …

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:06 Kaynak: Youtube

basketbol, Nike, Genel
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