Video: 'geleceğin Lebron'u Nike Marka Ayakkabısı Maç Esnasında Yırtılınca Sakatlandı
44 dakika önce
'Geleceğin LeBron'u olarak anılan 18 yaşındaki basketbol oyuncusu Zion Williamson'un Nike marka ayakkabısı maç esnasında yırtılınca sakatlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:06 Kaynak: Youtube
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