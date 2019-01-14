Video | Almanya: Havaalanlarında Güvenlik Personeli Greve Gidiyor
38 dakika önce
Almanya'da aralarında Frankfurt ve Münih'in de bulunduğu 8 ildeki havaalanlarında güvenlik personeli ücret artış talebiyle 15 Ocak'tan itibaren uyarı grevine gidecek.
Almanya
'da aralarında Frankfurt
ve Münih
'in de bulunduğu 8 ildeki havaalanlarında güvenlik personeli ücret artış talebiyle 15 Ocak'tan itibaren uyarı grevine gidecek
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:10
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