Son Dakika Haberleri: Video | Almanya: Havaalanlarında Güvenlik Personeli Greve Gidiyor

Video | Almanya: Havaalanlarında Güvenlik Personeli Greve Gidiyor

38 dakika önce

Almanya'da aralarında Frankfurt ve Münih'in de bulunduğu 8 ildeki havaalanlarında güvenlik personeli ücret artış talebiyle 15 Ocak'tan itibaren uyarı grevine gidecek.

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Almanya'da aralarında Frankfurt ve Münih'in de bulunduğu 8 ildeki havaalanlarında güvenlik personeli ücret artış talebiyle 15 Ocak'tan itibaren uyarı grevine gidecek
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:10 

Münih, Frankfurt, Almanya, Dünya
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