Son Dakika Haberleri: Video | Erdoğan Fazıl Say'ı Ayakta Alkışladı: 'sevgili Fazıl Çok Farklı Şekilde Takdim...

Video | Erdoğan Fazıl Say'ı Ayakta Alkışladı: 'sevgili Fazıl Çok Farklı Şekilde Takdim...

1 saat önce

Erdoğan Fazıl Say'ı ayakta alkışladı: "Sevgili Fazıl çok farklı şekilde takdim etti"...İLGILI HABERLER : http://tr.euronews.com/2019/01/19/vid...

Erdoğan Fazıl Say'ı ayakta alkışladı: "Sevgili Fazıl çok farklı şekilde takdim etti"



İLGILI HABERLER : http://tr.euronews.com/2019/01/19/vid...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:46 Kaynak: Youtube

Fazıl Say, Genel
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