Video | Faşizm Polemiğine Alternatif Bir Bakış: Mozart ile Itrî Dinletmek Arasında Fark Yok
1 saat önce
Faşizm polemiğine alternatif bir bakış: Mozart ile Itri dinletmek arasında fark yok...İLGILI HABERLER : http://tr.euronews.com/2019/01/14/vid...
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:40 Kaynak: Youtube
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