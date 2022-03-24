Video: Kaza Yerinde Son Durum: Çin'in Güneyindeki Guangxi Bölgesinde Diğer Kara Kutu İçin Aramalar Sürüyor - Son Dakika
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Video: Kaza Yerinde Son Durum: Çin'in Güneyindeki Guangxi Bölgesinde Diğer Kara Kutu İçin Aramalar Sürüyor

24.03.2022 16:58
Video: Kaza Yerinde Son Durum: Çin'in Güneyindeki Guangxi Bölgesinde Diğer Kara Kutu İçin Aramalar Sürüyor

Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde Pazartesi günü bir dağa düşen Çin yolcu uçağından çıkarılan kara kutunun kokpit ses kayıt cihazı olduğuna inanılıyor. Müfettişler, kazaya neyin sebep olduğuna dair daha eksiksiz bir tablo elde etmek amacıyla diğer kara kutu olan uçuş veri kaydedicisini aramaya devam ediyor. Xinhua muhabirleri, arama çalışmasındaki en son gelişmeleri size bildirmek üzere […]

Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde Pazartesi günü bir dağa düşen Çin yolcu uçağından çıkarılan kara kutunun kokpit ses kayıt cihazı olduğuna inanılıyor.

Müfettişler, kazaya neyin sebep olduğuna dair daha eksiksiz bir tablo elde etmek amacıyla diğer kara kutu olan uçuş veri kaydedicisini aramaya devam ediyor.

Xinhua muhabirleri, arama çalışmasındaki en son gelişmeleri size bildirmek üzere kazanın gerçekleştiği bölgeye girdi.

SES (İngilizce): WANG JİAWEİ, Xinhua muhabiri:

"Ben Xinhua Haber Ajansı muhabiri Wang Jiawei. Bugün 24 Mart. Şimdi saat 11.00 ve yağmur düne nazaran gittikçe azalıyor. Arkamda uçağın düştüğü bölgedeki kurtarma çalışmasını görebiliyoruz ve şu anda kurtarma çalışması yapıyorlar. ve sağımda, kamerayı takip edince, tüm çadırlar (görülüyor). Şimdi kurtarma üzerinde çalışıyorlar."

132 kişiyi taşıyan China Eastern Havayolları'na ait MU5735 uçuş numaralı Boeing 737 tipi uçak, Pazartesi günü Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Wuzhou kentine bağlı Tengxian ilçesinde düşmüştü. Şu ana kadar kazadan kurtulan olmadı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wuzhou'dan bildiriyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Pazartesi, Gündem, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Gündem Video: Kaza Yerinde Son Durum: Çin'in Güneyindeki Guangxi Bölgesinde Diğer Kara Kutu İçin Aramalar Sürüyor - Son Dakika


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