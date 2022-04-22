Video: Temiz Enerji, Çin'in Loess Platosu'nda Düşük Karbonlu Kalkınmayı Teşvik Ediyor - Son Dakika
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Video: Temiz Enerji, Çin'in Loess Platosu'nda Düşük Karbonlu Kalkınmayı Teşvik Ediyor

22.04.2022 13:58
Video: Temiz Enerji, Çin'in Loess Platosu'nda Düşük Karbonlu Kalkınmayı Teşvik Ediyor

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Qingyang kenti, rüzgar ve güneş enerjisi kaynakları açısından zengin bir yer.

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Qingyang kenti, rüzgar ve güneş enerjisi kaynakları açısından zengin bir yer. Şehir, Çin'in karbon emisyonlarında zirveye ulaşma ve karbon nötrlüğü sağlama hedeflerine ulaşmak için temiz enerjinin gelişimini, sevkiyatını ve yerel tüketimini destekleyerek enerji tedarik kanallarını yeniledi. Rüzgar tribünleri ve güneş pili de, Loess Platosu'nun yeni manzarası haline geldi.

ZHANG CHENGLONG, Rüzgar çiftliği müdürü, Çin Huadian Limited Şirketi'nin Gansu şubesi: "Elektrik tüketimi problemini çözmek ve yerel yüksek kaliteli kaynaklardan faydalanmak için projeyi Maojing kasabasında uyguladık. Maojing rüzgar çiftliğinin toplam kurulu kapasitesi 4000 megavat ve Maojing kasabasındaki 224 kilometrekarelik alana, yıllık planlanan enerji üretimi 1 milyar kilovat-saat olan 200 rüzgar jeneratörü seti yerleştirildi." Huanxian ilçesinde rüzgar ve güneş enerjisine dair bir yerel tanıtım projesinin de çok yüksek gerilimi destekleyen tesislerle birlikte rüzgardan elektrik elde etmek için 4,5 milyon kilovat ve güneş enerjisinden elektrik elde etmek için 1,5 milyon kilovat kurulu kapasiteye sahip olması bekleniyor. Qingyang, kaynakların verimli kullanımını sağlayabilmek için rüzgar enerjisi projelerinin inşaatına odaklanmaya devam edecek.

ZHANG RONG, Huanxian ilçesi sanayi ve bilgi teknolojileri bürosu, Qingyang kenti: "Mevcut durumda, Huanxian ilçesi halihazırda toplamda 670.000 kilovat kapasiteye sahip, her yıl 1,5 milyar kilovat-saat elektrik üreten ve karbon emisyonunu 1,55 milyon ton azaltan rüzgar ve güneş pili projeleri inşa etti." Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lanzhou'dan bildiriyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Enerji, Karbon, Gansu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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