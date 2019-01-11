Video | Vinçle Taşınan Sinagogdan Noel Kutlamalarına 30 Saniyede Haftanın Fotoğrafları
36 dakika önce
Geçtiğimiz hafta Ortodoks aleminin kutladığı Noel'den vinçle taşınan sinagoga kadar ilgi çeken haberlerin fotoğraflarını derledik.
Geçtiğimiz hafta Ortodoks aleminin kutladığı Noel'den vinçle taşınan sinagoga kadar ilgi çeken haberlerin fotoğraflarını derledik.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:28
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