Son Dakika Haberleri: Video | Vinçle Taşınan Sinagogdan Noel Kutlamalarına 30 Saniyede Haftanın Fotoğrafları

Video | Vinçle Taşınan Sinagogdan Noel Kutlamalarına 30 Saniyede Haftanın Fotoğrafları

36 dakika önce

Geçtiğimiz hafta Ortodoks aleminin kutladığı Noel'den vinçle taşınan sinagoga kadar ilgi çeken haberlerin fotoğraflarını derledik.

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Geçtiğimiz hafta Ortodoks aleminin kutladığı Noel'den vinçle taşınan sinagoga kadar ilgi çeken haberlerin fotoğraflarını derledik.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:28 

Dünya
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