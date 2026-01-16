Viennalife 2026 Hedeflerini Acentelerle Paylaştı - Son Dakika
Viennalife 2026 Hedeflerini Acentelerle Paylaştı

Viennalife 2026 Hedeflerini Acentelerle Paylaştı
16.01.2026 13:12
Viennalife, 2026 Acenteler Toplantısı'nda 2026'yı 'performans ve kalite yılı' ilan etti.

SİGORTA şirketi Viennalife, 9 Ocak'ta düzenlediği 2026 Acenteler Toplantısı ile Türkiye genelindeki acentelerini İstanbul'da bir araya getirdi. 2025'in kapsamlı bir değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda, şirketin 2026 yılı hedefleri, sürdürülebilir büyüme stratejileri ve sektöre yön veren vizyonu paylaşıldı. Marka, toplantıda 2026'yı 'performans ve kalite yılı' olarak ilan etti.

Orta ve Doğu Avrupa'nın 200 yıllık köklü sigorta gruplarından Vienna Insurance Group çatısı altında faaliyet gösteren Viennalife, 2026 Acenteler Toplantısı'nı 9 Ocak'ta İstanbul'da gerçekleştirdi. Türkiye genelinde faaliyet gösteren acentelerin katılımıyla gerçekleşen toplantının şirketin büyüme yolculuğundaki stratejik kilometre taşlarından biri olduğu kaydedildi.

'Birlikte Daha Akıllıyız!Ortak Akılla Yükseliyoruz' mottosuyla hayata geçen toplantıda, 2025 yılının kapsamlı değerlendirmesi yapılırken, 2026'ya ilişkin hedefler, sektör öngörüleri ve sürdürülebilir büyüme stratejileri paylaşıldı. Viennalife, bu toplantıda 2026'yı 'performans ve kalite yılı' olarak ilan etti.

Toplantıya katılan acenteler, Viennalife'ın önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasını, yeni vizyonunu ve ürün-hizmet stratejilerini doğrudan dinleme fırsatı buldu. Müşteri odaklılık, güven temelli yaklaşım, sürdürülebilirlik kültürünün kurumsallaşması ve dijital dönüşüm hedefleri toplantının ana başlıkları arasında yer aldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Viennalife CEO'su Uğur Tozşekerli, şirketin sektördeki konumuna ve gelecek vizyonuna dikkat çekti. Tozşekerli, "Kasım ayı itibarıyla yüzde 11,95 pazar payıyla hayat sigortası sektöründe üçüncü sıradayız. Güçlü organizasyon yapımız, profesyonel ekibimiz ve sahadaki etkinliğimizle bu payı önümüzdeki 5 yıl içinde yüzde 18'in üzerine taşımayı hedefliyoruz" dedi.

'İSTİKRARLI BÜYÜME YOLCULUĞUMUZDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ'

Konuşmasında sektördeki yeniliklere dikkat çeken Tozşekerli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ana hedefimiz, sürdürülebilir karlılığı kalıcı ve güçlü bir iş modeline dönüştürmek. Yarını bugünden şekillendiren teknolojik altyapımız ve yapay zeka odaklı çözümlerimizle, sigortacılığın geleceğini daha ileri bir perspektiften ele almaya devam ediyoruz.

2030'DA HEDEFİMİZ HAYAT SİGORTACILIĞINDA SEKTÖR LİDERLİĞİ"

2026 yılına ilişkin vizyonunu da açıklayan Tozşekerli, "2026'yı performans ve kalite yılı olarak konumlandırıyoruz. 2030 hedefimizde ise hayat sigortacılığında sektör liderliği var. Bu yolculuğu acentelerimizle birlikte, güven ve yenilik temelinde sürdürmeye kararlıyız" diye konuştu.

Tozşekerli, 2026 Acenteler Toplantısı'nda ilk 3'e giren acentelere plaket takdim etti. Acenteler Toplantısı, gala yemeği ve konserle sona erdi.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Viennalife 2026 Hedeflerini Acentelerle Paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Viennalife 2026 Hedeflerini Acentelerle Paylaştı
