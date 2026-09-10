Viennalife, güçlü kurum kültürüyle “Great Place to Work Sertifikası” aldı - Son Dakika
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Viennalife, güçlü kurum kültürüyle “Great Place to Work Sertifikası” aldı

Viennalife, güçlü kurum kültürüyle “Great Place to Work Sertifikası” aldı
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Çalışan deneyimini kurum kültürünün temel unsurlarından biri olarak gören Viennalife, Great Place to Work Sertifikası aldı. Doğrudan çalışanların görüş ve deneyimlerine dayanan sonuçlar, Viennalife’ta birlikte oluşturulan çalışma ortamının, kurum içindeki güvenin ve ortak kültürün güçlü bir yansımasını ortaya koydu.

Avrupa’nın önde gelen sigortacılık gruplarından Vienna Insurance Group (VIG) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Viennalife, 3 bini aşkın çalışanının katıldığı değerlendirme sonucunda Great Place to Work Sertifikası’nı aldı.

Great Place to Work değerlendirme süreci, çalışanların günlük iş yaşamındaki deneyimlerine ilişkin görüşlerini esas alan Trust Index anketine dayanıyor. Araştırma; güven, liderlik, ekip deneyimi ve kurum kültürü gibi çalışma hayatının farklı boyutlarını çalışanların gözünden değerlendiriyor.

Viennalife, elde edilen güçlü sonuçları yalnızca mevcut çalışma ortamının bir göstergesi olarak değil, çalışan deneyimini daha da ileriye taşımak için önemli bir geri bildirim kaynağı olarak görüyor. Şirket, güçlü olduğu alanları koruyup geliştirirken çalışanlarının sesini duymaya, görüş ve beklentilerini anlamaya ve gelişim fırsatı bulunan alanlarda somut adımlar atmaya devam etmeyi hedefliyor.

“İyi bir çalışma ortamı her gün birlikte yeniden oluşturduğumuz bir kültür”

Viennalife CEO’su Uğur Tozşekerli, araştırma sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde şu açıklamalara yer verdi:

“Great Place to Work araştırmasında elde ettiğimiz güçlü sonuçlardan ve bu sonuçların ardından sertifika almaya hak kazanmaktan elbette büyük mutluluk duyuyoruz. Ancak bizim için bu sonucu asıl değerli kılan, doğrudan çalışma arkadaşlarımızın görüşlerini ve günlük iş yaşamındaki deneyimlerini yansıtıyor olması. İyi bir çalışma ortamının bir kez elde edilen bir sonuç ya da ulaşılacak nihai bir hedef olmadığına inanıyoruz. Bu, her gün birlikte yeniden oluşturduğumuz ve sürekli geliştirmemiz gereken bir kültür. Bu nedenle güçlü olduğumuz alanları daha ileriye taşırken, çalışma arkadaşlarımızın sesini duymaya, geri bildirimlerinden öğrenmeye ve geliştirmemiz gereken alanlara aynı açıklık ve özenle odaklanmaya devam edeceğiz."

Viennalife’ı yalnızca başarılı bir şirket değil, insanların kendilerini değerli hissettikleri, seslerinin duyulduğunu bildikleri, birbirlerine güvendikleri ve birlikte başarmaktan mutluluk duydukları bir çalışma ortamı haline getirmek bizim için çok önemli diyen Tozşekerli, “Bu sonuçta en büyük pay, bu kültürü her gün birlikte oluşturan çalışma arkadaşlarımızın. Her birine katkıları, görüşleri ve güvenleri için teşekkür ederim” diyerek sözlerini şöyle tamamladı: “Birlikte oluşturduğumuz bu kültürü daha da ileriye taşıyarak, çalışanlarımızın potansiyelini daha fazla ortaya çıkarabildiğimiz, müşterilerimiz için daha fazla değer yarattığımız geleceğin Viennalife’ını birlikte inşa etmeye devam edeceğiz.”

Hayat sigortalarında güçlü konum

Hayat sigortaları alanında müşterilerine yenilikçi ve uzun vadeli çözümler sunan Viennalife, Haziran 2026 itibarıyla yüzde 11,26 pazar payıyla sektörde üçüncü sırada yer alıyor.

Sigorta, Son Dakika

Son Dakika Sigorta Viennalife, güçlü kurum kültürüyle “Great Place to Work Sertifikası” aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Viennalife, güçlü kurum kültürüyle “Great Place to Work Sertifikası” aldı - Son Dakika
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