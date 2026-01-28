HANOİ, 28 Ocak (Xinhua) -- Vietnam'ın orta kesiminde yer alan Dak Lak eyaletinin dağlık bölgesinde bir askeri uçak düştü.
Vietnam Haber Ajansı'nın aktardığına göre, çarşamba sabahı meydana gelen kazada pilot, acil durumlarda kullanılan fırlatma koltuğunu devreye sokarak düşen uçaktan kurtuldu ancak yaralandı. Yaralı pilotun hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.
Yerel yetkililer, kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
Son Dakika › Güncel › Vietnam'da Askeri Uçak Düştü - Son Dakika
