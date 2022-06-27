Vietnam'da "Çince Köprüsü" Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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Vietnam'da "Çince Köprüsü" Yarışması Düzenlendi

27.06.2022 12:24
Vietnam'da "Çince Köprüsü" Yarışması Düzenlendi

HO CHİ MİNH, 27 Haziran (Xinhua) -- Vietnamlı öğrenciler, Vietnam'ın Ho Chi Minh şehrinde üniversite öğrencileri arasında düzenlenen Çince dil yarışması "Çince Köprüsü"nde sahne alıyor, 25 Haziran 2022.

HO CHİ MİNH, 27 Haziran (Xinhua) -- Vietnamlı öğrenciler, Vietnam'ın Ho Chi Minh şehrinde üniversite öğrencileri arasında düzenlenen Çince dil yarışması "Çince Köprüsü"nde sahne alıyor, 25 Haziran 2022. Vietnam'ın güneyinde 28 öğrenci Cumartesi günü Ho Chi Minh şehrinde, güney eyaletleri ve şehirlerindeki öğrenciler için düzenlenen yıllık bir Çince yeterlilik yarışması olan 21. "Çince Köprüsü" yarışmasının final turu için biraraya geldi. (Fotoğraf: Çin'in Ho Chi Minh Şehri Başkonsolosluğu/Xinhua aracılığıyla)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ho Chi Minh, Vietnam, Çince, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vietnam'da 'Çince Köprüsü' Yarışması Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vietnam'da "Çince Köprüsü" Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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