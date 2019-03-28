Vietnam'da Fil Dişi Kaçakçılığı
55 dakika önce
Vietnam'ın da Nang kentinde 9,1 ton fil dişi ele geçirildi.
Vietnam
'ın da Nang kentinde 9,1 ton fil dişi ele geçirildi.
Ülke basınında yer alan habere göre, gümrük yetkilileri da Nang kentinde düzenlenen operasyonda 9,1 ton fil dişine el konulduğunu bildirdi.
Yetkililer, bu miktarın şimdiye kadar ülke tarihinde ele geçirilen en yüksek miktar olduğunu kaydetti.
Vietnam dünyanın önde gelen fil dişi ve gergedan boynuzu kaçakçılığı geçiş noktalarından biri olarak biliniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:24 Kaynak: AA
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