Villa cinayetinde korkunç ayrıntılar! Önce tekerlekli sandalyedeki eşini vurdu, sonra kendisini - Son Dakika

Silivri'de öğle saatlerinde meydana gelen korkunç olayın ayrıntıları çok geçmeden ortaya çıkıyor. Komşular tarafından silah sesleri duyulması üzerine eve giden ekipler, karı kocayı evde ölü buldu. Ekiplerin intihar şüphesi de doğru çıktı. Sinan Topçu, aralarındaki tartışma nedeniyle bedensel engelli eşini öldürdükten sonra kendi yaşamına son verdi.

PAZARDA TARTIŞMA YAŞADILAR

Kınalı Mevkii Eslem Sokak'ta yaşayan Sinan Topçu (69), bedensel engelli eşi Servet Topçu ile birlikte sabah saatlerinde pazara gitti. Pazarda tartışmaya başlayan çift, alışverişin ardından eve döndü. Yaşanan tartışma evde de devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkeli koca, tüfeğini alarak tekerlekli sandalyedeki eşini başından vurdu. Sinan Topçu daha sonra da tüfeği başına dayayarak intihar etti.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Silah seslerini duyan komşular, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi. Eve giren ekipler karı kocanın cesedi ile karşılaştı. Ekiplerin cesetler üzerindeki incelemeleri sürüyor.