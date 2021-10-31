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Villa cinayetinde korkunç ayrıntılar! Önce tekerlekli sandalyedeki eşini vurdu, sonra kendisini - Son Dakika

Villa cinayetinde korkunç ayrıntılar! Önce tekerlekli sandalyedeki eşini vurdu, sonra kendisini

31.10.2021 15:35

İstanbul Silivri'de bir villadan gelen silah sesleri üzerine Sinan ve Servet Topçu'nun cansız bedenleri bulunmuştu. Olayın ayrıntıları da çok geçmeden ortaya çıktı. Buna göre Sinan Topçu, tartışmadan sonra eşinin başından silahla vurdu, sonra da namluyu kendisine doğrulttu.

Silivri'de öğle saatlerinde meydana gelen korkunç olayın ayrıntıları çok geçmeden ortaya çıkıyor. Komşular tarafından silah sesleri duyulması üzerine eve giden ekipler, karı kocayı evde ölü buldu. Ekiplerin intihar şüphesi de doğru çıktı. Sinan Topçu, aralarındaki tartışma nedeniyle bedensel engelli eşini öldürdükten sonra kendi yaşamına son verdi.

PAZARDA TARTIŞMA YAŞADILAR

Kınalı Mevkii Eslem Sokak'ta yaşayan Sinan Topçu (69), bedensel engelli eşi Servet Topçu ile birlikte sabah saatlerinde pazara gitti. Pazarda tartışmaya başlayan çift, alışverişin ardından eve döndü. Yaşanan tartışma evde de devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkeli koca, tüfeğini alarak tekerlekli sandalyedeki eşini başından vurdu. Sinan Topçu daha sonra da tüfeği başına dayayarak intihar etti.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Silah seslerini duyan komşular, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi. Eve giren ekipler karı kocanın cesedi ile karşılaştı. Ekiplerin cesetler üzerindeki incelemeleri sürüyor.

Villa olayında korkunç ayrıntılar! Önce tekerlekli sandalyedeki eşinin kafasına sıktı, sonra kendisinin
Villa cinayetinde korkunç ayrıntılar! Önce tekerlekli sandalyedeki eşini vurdu, sonra kendisini

Engelli, İntihar, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Villa cinayetinde korkunç ayrıntılar! Önce tekerlekli sandalyedeki eşini vurdu, sonra kendisini - Son Dakika


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