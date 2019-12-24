Vinç, taşıdığı konteynerle beraber mavnaya devrildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Vinç, taşıdığı konteynerle beraber mavnaya devrildi - Son Dakika Dünya

Vinç, taşıdığı konteynerle beraber mavnaya devrildi

5 saat önce

Büyük Okyanus'ta bulunan Galapagos Adaları'nda bir mavnaya konteyner yüklemeye çalışan vinç bu sırada devrildi.

Vinç, taşıdığı konteynerle beraber mavnaya devrildi, System.String[]
Büyük Okyanus'ta bulunan Galapagos Adaları'nda bir mavnaya konteyner yüklemeye çalışan vinç bu sırada devrildi. Vinç ve konteynerin üzerine düştüğü mavna yan yattı, personel denize atlayarak kurtuldu.

Yetkililer kazada kimsenin yara almadığını ancak mavnada bulunan 2 bin 270 litre yakıtın denize aktığını; temizlemek için çalışma başlattıklarını duyurdu. Galapagos Adaları UNESCO dünya mirası listesinde bulunuyor.

Yaşanan kaza amatör kameralarca görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ


- Vinç
Büyük Okyanus, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:30 Kaynak: DHA
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