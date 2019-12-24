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Vinç, taşıdığı konteynerle beraber mavnaya devrildi
5 saat önce
Büyük Okyanus'ta bulunan Galapagos Adaları'nda bir mavnaya konteyner yüklemeye çalışan vinç bu sırada devrildi.
Büyük Okyanus Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:30 Kaynak: DHA
'ta bulunan Galapagos Adaları'nda bir mavnaya konteyner yüklemeye çalışan vinç bu sırada devrildi. Vinç ve konteynerin üzerine düştüğü mavna yan yattı, personel denize atlayarak kurtuldu.Yetkililer kazada kimsenin yara almadığını ancak mavnada bulunan 2 bin 270 litre yakıtın denize aktığını; temizlemek için çalışma başlattıklarını duyurdu. Galapagos Adaları UNESCO dünya mirası listesinde bulunuyor.
Yaşanan kaza amatör kameralarca görüntülendi.
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- Vinç
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