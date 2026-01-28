VİOP'ta BIST 30 Endeksi Düşüşte - Son Dakika
VİOP'ta BIST 30 Endeksi Düşüşte

28.01.2026 09:38
BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, açılışta %0,16 düşüşle 14.602,00 puandan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat güne yüzde 0,16 düşüşle 14.602,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,22 azalışla 14.626,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 14.592,00 puanda işlem gördü.

Şubat vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,16 altında 14.602,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, jeopolitik ve siyasi belirsizliklere karşın teknoloji sektörüne yönelik iyimserlik risk iştahını desteklemeye devam ederken, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık mortgage başvuruları, Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 14.500 ve 14.400 puanın ise destek, 14.700 ve 14.800 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

