VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 133.850 seviyesinden işlem görüyor.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 133.875 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 325 puan üzerinde, 133.850 seviyesinde dengelendi.

Dün alıcılı bir seyir izleyen ve 134.175 puanla 25 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeyi gören endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,35 artışla 133.525 puandan tamamladı.

Analistler, bugün ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin haberlerin ve New York Fed Başkanı John Williams'ın açıklamalarının izleneceğini belirterek, ayrıca yurt dışında ABD inşaat üretimi ile Avro Bölgesi cari işlemler dengesinin, yurt içinde de uluslararası yatırım pozisyonunun açıklanacağını söyledi.

Teknik açıdan endeks kontratında 133.500'ün üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 134.200 ve 135.000 seviyelerinin direnç olarak takip edileceğini aktaran analistler, 132.500 ve 131.700 seviyelerinin ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.