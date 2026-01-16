VİOP'ta Şubat Vadeli Kontrat Yükselişte - Son Dakika
Ekonomi

VİOP'ta Şubat Vadeli Kontrat Yükselişte

16.01.2026 09:39
BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, açılışta yüzde 0,29 artışla 14.206,00 puandan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat güne yüzde 0,29 yükselişle 14.206,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,01 artışla 14.165,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselmeye devam ederek 14.202,00 puanda işlem gördü.

Şubat vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,29 üzerinde 14.206,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD'de iyi gelen şirket bilançoları ve ülkede büyümeye yönelik iyimserliklere karşın, jeopolitik gerilimler ve tarife belirsizlikleriyle karışık seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde piyasa katılımcıları anketi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de sanayi üretimi ile kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 14.300 ve 14.400 puanın direnç, 14.100 ve 14.000 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
