Viral Enfeksiyonlarda Antibiyotik Uyarısı

19.01.2026 11:35
Uzman, viral enfeksiyonlarda antibiyotik kullanımının bağışıklığa zarar verebileceğini belirtti.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gümüş Demirçubuk, viral enfeksiyonlarda gereksiz antibiyotik kullanımının çocukların bağışıklık sistemine zarar verebildiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Demirçubuk, özellikle mevsim geçişlerinde çocuklarda sık görülen öksürük, burun akıntısı ve ateş gibi şikayetlerin büyük bölümünün viral kaynaklı solunum yolu enfeksiyonlarından kaynaklandığını aktardı.

Üst solunum yolu enfeksiyonlarının önemli bir kısmının virüsler nedeniyle ortaya çıktığını, bu durumlarda antibiyotik kullanımının fayda sağlamadığını vurgulayan Demirçubuk, bu durumun hem çocukların bağışıklık sistemine zarar verebileceğini hem de antibiyotik direncinin artmasına yol açabileceğini ifade etti.

Demirçubuk, öksürüğün solunum yollarını temizlemeye yarayan doğal bir savunma mekanizması olduğuna dikkati çekerek, soğuk algınlığı, grip ve benzeri durumlarda antibiyotik yerine istirahat, bol sıvı tüketimi ve hekimin önerdiği destekleyici tedavilerin yeterli olacağını kaydetti.

Antibiyotiklerin yalnızca bakteriyel enfeksiyonlarda etkili olduğunun altını çizen Demirçubuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kulak iltihabı, zatürre ya da bazı boğaz enfeksiyonları gibi durumlarda antibiyotik tedavisi gerekebilir. Ancak bunun kararını mutlaka hekim muayenesi ve gerekli değerlendirmeler sonrası vermek gerekir. Ailelerin kendi kendine antibiyotik başlatması son derece sakıncalı. Yanlış antibiyotik kullanımı bakterilerin direnç kazanmasına neden olur. Bu da ileride gerçekten antibiyotiğe ihtiyaç duyulduğunda tedavinin zorlaşması anlamına gelir."

Demirçubuk, çocuklarda ateşin üç günden uzun sürmesi, genel durum bozukluğu, nefes darlığı, morarma veya beslenme güçlüğü gibi belirtiler görüldüğünde mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirterek, "Her öksürükte antibiyotiğe sarılmak yerine doğru tanı ve doğru tedavi için hekime danışılmalı." tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA

