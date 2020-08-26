Viranşehir Belediyespor BAL Liginde

Geçtiğimiz sezon Süper Amatör Liginde şampiyon olarak Bölgeler Arası Lige (BAL) yükselen Viranşehir Sanayispor BAL Ligine, Viranşehir Belediyespor olarak devam edecek. Belediye Başkanı Salih Ekinci, kararın Viranşehir halkına hayırlı olmasını dileyerek, bir üst lige çıkmak için mücadele edeceklerini söyledi.

Geçtiğimiz sezon Süper Amatör Liginde mücadele eden Sanayispor, sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı. BAL ligine yükselen Sanayispor Kulüp Başkanı Fahrettin Baydar ve Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, kulübün yoluna Viranşehir Belediyespor olarak devam etmesi konusunda anlaştı. Viranşehir Sanayispor BAL Liginde yoluna, Viranşehir Belediyespor olarak devam edecek. Konu ile ilgili açıklama yapan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, "Amacımız ilçemizi her alanda iyi yerlere getirmek. Gençlerimizin kendilerini kanıtlayabileceği ve daha iyi yerlere gelebileceği için bir fırsat bu. Bizim amacımız bu sene iyi bir sezon geçirip bir üst lige çıkmak olacak. Yeni sezon hazırlıklarımıza başlayacağız. Takımın eksiklerini giderip, hedefimiz için mücadele edeceğiz. "dedi. Viranşehir'in daha önce 3. Ligden döndüğünü ifade eden Başkan Ekinci, ilçe halkından destek beklediklerini söyledi.

Viranşehir Spor Kompleksinde yapılan istişare toplantısına Viranşehir Belediye Başkan Salih Ekinci, Kaymakam Ömer Dereci, Sanayi Spor Başkanı Fahrettin Baydar, Viranşehirspor Kulübü Başkanı Nurettin Karakış, Eğitim Gücü Spor Başkanı Süleyman Çelik, Mahmut Ekinci, Viranşehir'in efsane Teknik Direktörü İbrahim Kahraman katıldı. - ŞANLIURFA