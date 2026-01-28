Viranşehir\'de Kaçak Sigara Operasyonu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 6 bin 180 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik faaliyetlere devam ediyor. Jandarma ekiplerince Viranşehir ilçesinde yürütülen faaliyetlerde, 6 bin 180 adet gümrük kaçağı sigara, 20 şişe kaçak alkol, 11 kilogram gümrük kaçağı tütün, 57 kilogram gümrük kaçağı çay ile 11 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. 38 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA