Kültür Sanat

Viranşehir'de Öğretmenlerden Kültürel Müze

12.01.2026 11:16
Viranşehir'de öğretmenler, kırsal okulda kurdukları müzeyle kültürel mirası öğrencilere tanıtıyor.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde öğretmenler, kırsal mahalledeki okulda kurdukları müzeyle kültürel ve teknolojik mirası öğrencilerle buluşturdu.

İlçe merkezine yaklaşık 110 kilometre uzaklıktaki Karatepe İlkokulu/Ortaokulu öğretmenleri, bir süre önce okul bünyesinde müze oluşturma kararı aldı.

Öğretmenler ve öğrencilerin katkılarıyla geçen yıl oluşturulan müzede, geçmişte kullanılan ve bugün nostaljiye dönüşen teknolojik aletler ile yöreye ait kültürel değerler bir araya getirildi.

Müzede eski telefonlar, daktilo, siyah beyaz televizyonlar, radyolar, fotoğraf makineleri, mutfak eşyaları ile atasözleri ve deyimlerle ilgili materyaller yer alıyor.

Eğitim alanı olarak da kullanılıyor

Okul Müdürü Tuba Doğan, AA muhabirine, müzenin oluşturulması sürecinde herkesin büyük emek verdiğini söyledi.

Çevre okullara örnek olduklarını dile getiren Doğan, şunları kaydetti:

"Müzemizde doğal ve kültürel varlıkları, unutulmaya yüz tutmuş gelenek ve göreneklerimizi, günümüzde kullanılan teknolojik aletlerin yolculuğunu sergiledik. Aynı zamanda Bakanlığımızın Dilimizin Zenginlikleri Projesi'nden de ilham alarak atasözleri ve deyimlerimizin akılda kalıcı şekilde açıklamalarıyla birlikte öğrencilerimize öğrenebilecekleri bir eğitim öğretim ortamı sunduk. Müzemiz sadece bir sergi alanı değil, aynı zamanda aktif bir eğitim öğretim ortamıdır. Öğrencilerimiz yaşadıkları coğrafyanın doğal ve kültürel zenginliklerini dokunarak, deneyimleyerek öğreniyor."

Oluşturulan alanın ilgi gördüğünü anlatan Doğan, çevredeki okullardan öğrencilerin de müzeyi ziyaret ettiğini ifade etti.

Öğrenciler kültürü yaşayarak öğreniyor

Rehber öğretmen Nazlıcan Tahtasakal da müzenin oluşturulmasında tüm öğretmenlerin katkı sunduğunu belirterek, öğrencilerin ilk ziyaretlerindeki heyecanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Öğrencilerden Aynur Çirme, daha önce hiç müzeye gitmediğini, okulda oluşturulan müzede eski eşyaları yakından görmenin kendisini çok heyecanlandırdığını dile getirdi.

Fethiye Kayalı ise kitaplarda gördükleri birçok eseri ilk kez yakından inceleme fırsatı bulduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Teknoloji, Son Dakika

