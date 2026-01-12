Viyana'da Türk Haftası Başladı - Son Dakika
12.01.2026 19:32
Türk Haftası, Viyana'da Türk kültürünü tanıtmak amacıyla başladı; sergi ve etkinlikler düzenlendi.

Türk dünyasının kültürel mirası ve küresel etkileşiminin ön plana çıkarılması kapsamında "Türk Haftası" programı, Avusturya'nın başkenti Viyana'da başladı.

Türk Devletleri Teşkilatınca (TDT) düzenlenen Türk Haftası programının ilk gününde, Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi'nde "İpek Yolunda Türk Dünyası" adlı fotoğraf sergisinin açılış töreni yapıldı.

Törene, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Samir Şerifov, TDT üyesi ülkelerin BM Viyana Ofisi Daimi Temsilcileri ve BM Viyana Ofisi kuruluşlarından yetkililerin yanı sıra çok sayıda diplomatik temsilci katıldı.

Burada konuşan TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Türk Haftası programının, Türk dünyasının zengin tarihi, kültürel ve entelektüel mirasını uluslararası sahnede tanıtma konusundaki ortak taahhüdün bir yansıması olduğunu söyledi.

Ömüraliyev, programın, uluslararası toplumla olan ilişkileri de derinleştirdiğini dile getirerek, "Tarihsel olarak Türk halkları, geniş coğrafyalarda medeniyetleri birbirine bağlamada hayati bir rol oynamıştır. Bugün bu miras, özellikle ulaştırma, ticaretin kolaylaştırılması ve halklar arası bağlar gibi alanlarda diyalog, bağlantı ve işbirliğini teşvik eden modern girişimler aracılığıyla devam etmektedir." dedi.

Fotoğraf sergisinin, Türk kültürlerinin çeşitliliğini ve derinliğini gösterdiğini ifade eden Ömüraliyev, serginin Türk dünyasının dünya medeniyetine yaptığı katkıyı da ortaya koyduğunu kaydetti.

Ömüraliyev, Türk Haftası'nın, diyalog, ortaklık ve ileriye dönük işbirliği için bir platform niteliği taşıdığını, kültürel diplomasi ve çok taraflı katılımın uluslararası barış, anlayış ve sürdürülebilir kalkınmaya anlamlı bir katkı sağlayabileceğini aktardı.

Bakan Yardımcısı Şerifov, yaptığı konuşmada, "Türk Devletleri Teşkilatı, ortak tarihi kökleri, kültürü ve dil bağıyla birleşen ülkeler arasında benzersiz işbirliği çerçevesini temsil ediyor." ifadesini kullandı.

Şerifov, Türk devletleri arasındaki işbirliğinin, ortak vizyondan, somut ve genişleyen gündeme sahip yapılandırılmış ve geleceğe dönük bir ortaklığa dönüştüğünü vurguladı.

TDT ve Türk Akademisi işbirliğiyle düzenlenen sergide, Türk dünyasının ortak tarihi ve kültürel mirasını ve küresel bağlantısallıktaki rolünü anlatan çok sayıda fotoğraf katılımcıların ilgisine sunuldu.

Tören kapsamında, TDT üyesi ülkelerin geleneksel kıyafetlerinin ve yemeklerinin tanıtıldığı stantlar kuruldu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Etkinlikler, Diplomasi, Avusturya, Viyana, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

