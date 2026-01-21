Vize Kaymakamı Hayvancılık İşletmesini Ziyaret Etti - Son Dakika
Vize Kaymakamı Hayvancılık İşletmesini Ziyaret Etti

21.01.2026 09:36
Kaymakam Balaban, Soğucak'taki büyükbaş hayvan işletmesini gezdi, bilgi aldı ve teşekkür etti.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, hayvancılık işletmesini ziyaret etti.

Balaban, beraberindeki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu ile Soğucak köyündeki büyükbaş hayvan işletmesinde incelemede bulundu.

Hayvan çiftliğini gezen Balaban, üretime ilişkin işletmenin Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Tan'dan bilgi aldı.

Bölgenin tarım ve hayvancılık sektörüne katkıda bulunan işletme sahiplerine teşekkür eden Balaban, çalışmalarında başarı diledi.

"Tek Vatan, 81 İl, 81 Renk" boyama kitabı hazırlandı

Vize İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, "Tek Vatan, 81 İl, 81 Renk" boyama kitabı hazırlandı.

Vize Kaymakamlığı öncülüğünde hazırlanan boyama kitabına ilişkin öğretmenlerden oluşan proje ekibi değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin kazanım ve yaklaşım ilkeleriyle uyumlu bir kitap hazırlandığını belirtti.

Kitabı çocukların seviyesine uygun, sade ve eğitici olmasına özen gösterdiklerini ifade eden Akdemir, kitabın hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.

Akdemir, öğrencilerin keyifle boyama yaparken aynı zamanda Türkiye'nin coğrafi ve kültürel zenginliklerini tanımalarına da imkan sunulduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Balaban, Kültür, Güncel, Vize

