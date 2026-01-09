Vodafone'dan E-atık Eğitimi Projesi - Son Dakika
Vodafone'dan E-atık Eğitimi Projesi

09.01.2026 14:16
Vodafone, doğayı koruma eğitimiyle 40 bini aşkın kişiye ulaştı, 70 bin hedefli projeye devam ediyor.

Vodafone, "Dünya İçin Lazım" projesi kapsamında verilen doğayı koruma eğitimleriyle 40 bini aşkın kişiye ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ve Habitat Derneği işbirliğiyle yürütülen projede, doğayı korumak üzere kullanım ömrünü tamamlamış elektronik cihazlar geri dönüştürülüyor ve bu konuda eğitimler veriliyor.

Devam eden projede 4 tonu aşkın e-atık toplanarak, 40 bini aşkın kişiye eğitim verildi. Proje kapsamında mayıs ayına kadar 45 bini çocuk olmak üzere toplam 70 bin kişiye ulaşılması ve 15 ton e-atığın dönüştürülmesi hedefleniyor.

Türkiye genelinde 7-14 yaş aralığındaki çocuklara e-atık ve sürdürülebilirlik bilinci kazandırmak amacıyla yüz yüze ve çevrim içi eğitimler düzenlenen projede, ilkokul ve ortaokul gruplarına yönelik eğitimlerde doğa koruma, e-atık, iklim değişimi, ileri dönüşüm ve sürdürülebilirlik başlıkları ele alınıyor.

Eğitmenlere yönelik "Eğitmenlik Becerileri", "Etkili Sunum ve Oturum Tasarımı", "Çocuklarla Hak Temelli Çalışma", "İçerik Aktarımı ve İçerik Deneyimleme", "Teknoloji Becerileri ve E-Öğrenme Araçları", "Yerel Süreçler" gibi konularda eğitimler verilirken, ebeveyn ve öğretmenler için düzenlenen web seminerleriyle sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının evde ve okulda desteklenmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda bugüne kadar "Dijital Araçlarla Sürdürülebilirlik Farkındalığı: Ebeveyn ve Öğretmenler İçin Rehber", "Doğa Eğitimi Erken Yaşta Başlar: Doğru Yöntemler, Kalıcı Etki" ve "Evde Başlayan Dönüşüm: Ailece Sürdürülebilir Yaşam Kültürü" konulu üç çevrim içi seminer gerçekleştirildi.

"Küresel odak alanlarında çalışmaya devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, amaç odaklı yaklaşımları doğrultusunda küresel odak alanları "Topluma Değer Katmak", "Gezegenimizi Korumak" ve "Güven İnşa Etmek" başlıkları çerçevesinde çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Süel, WWF-Türkiye ve Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen proje doğrultusunda doğanın korunmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Amacımız, e-atıkları dönüştürerek doğamıza sıfır atık katkısında bulunmak ve e-atık dönüşümleri sayesinde doğa bilinci gelişen bir topluluğun oluşmasını sağlamak. Sürdürülebilirlik eğitimleriyle bu toplulukları geliştirerek büyütmek, bu toplulukların da gelecekte doğa bilinci olan ve bu bilinci etrafa yayan elçiler yetiştirmesini sağlamak."

Kaynak: AA

