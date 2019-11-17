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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

6 saat önce

Salon: İnegölHakemler: Yavuz Akdemir, Erkan Cihan Türkerİnegöl Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz, Oğuzhan Doğruluk, Burakhan Tosun, Kovalev, Osmany (Turgay Doğan, Özgür Türkmen, Berkan Bozan, Efe Er, Bertuğ Öndeş, Ali Berke Sağır)İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Uğur Güneş, Ekrem...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: İnegöl

Hakemler: Yavuz Akdemir, Erkan Cihan Türker

İnegöl Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz, Oğuzhan Doğruluk, Burakhan Tosun, Kovalev, Osmany (Turgay Doğan, Özgür Türkmen, Berkan Bozan, Efe Er, Bertuğ Öndeş, Ali Berke Sağır)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Uğur Güneş, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Emre Berat Fırat, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı (Beytullah Hatipoğlu, Caner Pekşen, Abdulsamet Yalçın, Berkan Eryüz, Enaboifo)

Setler: 20-25, 25-23, 25-22, 23-25,15-11

Süre: 148 dakika (30, 34, 32, 31, 21)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında İnegöl Belediyespor, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 08:22 Kaynak: AA
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