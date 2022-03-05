Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
Üye Girişi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

05.03.2022 15:09
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: ŞırnakHakemler: Tuncay Kandemir, Doğan SevinçelliAllpower Akü Cizre Belediyespor: Uriarte, Seganov, Özkan Hayırlı, Ivanov, Can Ayvazoğlu, Serhat Coşkun (Emin Gök, Caner Ekrem Çiçekoğlu, Andaç Kapan)Ziraat Bankası: Atanasov, Ter Maat, Arslan Ekşi, Samet Güneş, Cemejo, Bedirhan Bülbül...

Salon: Şırnak

Hakemler: Tuncay Kandemir, Doğan Sevinçelli

Allpower Akü Cizre Belediyespor: Uriarte, Seganov, Özkan Hayırlı, Ivanov, Can Ayvazoğlu, Serhat Coşkun ( Emin Gök, Caner Ekrem Çiçekoğlu, Andaç Kapan)

Ziraat Bankası: Atanasov, Ter Maat, Arslan Ekşi, Samet Güneş, Cemejo, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar)

Setler: 18-25, 19-25, 21-25

Süre: 88 dakika (29, 28, 31)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Ziraat Bankası, deplasmanda Allpower Akü Cizre Belediyespor'u 3-0 yendi.

YORUMLAR
500
Tokat Belediye Plevne, Altekma karşısında galibiyet hedefliyor Tokat Belediye Plevne, Altekma karşısında galibiyet hedefliyor Altekma, Tokat deplasmanında Altekma, Tokat deplasmanında

Ziraat Bankası, Efeler Ligi, Emin Gök, Sigorta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika


Son Dakika
15:10 'İstanbul Uluslararası Yayıncılık Haftası' 7 Mart'ta başlıyor
15:09 Putin'e ikizi kadar benziyor ama Ukraynalı! Görenler önce korkuyor, sonra bir daha bakıyor
14:54 ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ne kadar sürer bilemem ama Ukrayna bu savaşı kazanabilir!
14:47 Akşam yemeği pişirmek yerine eğlenmeye giden kocasını zıpkınla cinsel organından vurdu
14:38 Rus bombardımanı bitmedi, Mariupol'dan sivillerin tahliyesi ertelendi! Geçici ateşkes ilan edilmişti
14:21 Savaşın şiddeti artıyor! Görüntüler Ukrayna ordusunu vurduğu Rus zırhlı araçlarından
14:19 Fenerbahçe'ye bir Güney Koreli daha: Jo Jin-Ho! Hemen başladı
14:10 Kamyona arkadan çarptı: Sürücü hayatını kaybetti
14:10 Tanıyabilene aşk olsun! Adanalı'nın Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt son haliyle herkesi şaşırttı
13:56 Fırat Albayram ile eşi Ceyda Kasabalı katakulliye geldi! Tatilde dolandırıldılar!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 15:15:32. #1.11#
SON DAKİKA: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement