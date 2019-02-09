Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Yasin Okumuş, Erkan Cihan Türker
Jeopark Kula
Belediyespor: Harun Salif, Demirhan Durul, Rahmi Çağlar Aksoy, Bünyamin Aslan, Jekic, Ertuğrul Gazi
Metin (Selim
Yıldırım, Ali Berkay
Dağlar, Milad) Maliye Piyango
: Sercan Yüksel Bıdak, Seganov, Bruno, Wendt, Görkem Sertel, Ali Deniz Yılmaz
(Deniz İvgen, Berke Ali Sağır, Kolev)
Setler: 23-25, 18-25, 27-25, 25-21, 12-15
Süre: 136 dakika (33, 24, 34, 29, 16)
Voleybol Efeler Ligi 17. hafta maçında Maliye Piyango, deplasmanda Jeopark Kula Belediyespor'u 3-2 yendi.