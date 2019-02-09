Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

1 saat önce

Salon: Cengiz GöllüHakemler: Yasin Okumuş, Erkan Cihan TürkerJeopark Kula Belediyespor: Harun Salif, Demirhan Durul, Rahmi Çağlar Aksoy, Bünyamin Aslan, Jekic, Ertuğrul Gazi Metin (Selim Yıldırım, Ali Berkay Dağlar, Milad)Maliye Piyango: Sercan Yüksel Bıdak, Seganov, Bruno, Wendt, Görkem...

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Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Erkan Cihan Türker

Jeopark Kula Belediyespor: Harun Salif, Demirhan Durul, Rahmi Çağlar Aksoy, Bünyamin Aslan, Jekic, Ertuğrul Gazi Metin (Selim Yıldırım, Ali Berkay Dağlar, Milad)

Maliye Piyango: Sercan Yüksel Bıdak, Seganov, Bruno, Wendt, Görkem Sertel, Ali Deniz Yılmaz (Deniz İvgen, Berke Ali Sağır, Kolev)

Setler: 23-25, 18-25, 27-25, 25-21, 12-15

Süre: 136 dakika (33, 24, 34, 29, 16)

Voleybol Efeler Ligi 17. hafta maçında Maliye Piyango, deplasmanda Jeopark Kula Belediyespor'u 3-2 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 06:08 Kaynak: AA

Spor
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