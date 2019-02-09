Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

1 saat önce

Salon: İnegölHakemler: Nurper Özbar, Sadettin Deneriİnegöl Belediyespor: Berkan Bozan, Marshall, Cüneyt Dağcı, Cepeda, Cacic, Cansın Hacıbekiroğlu (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Hüseyin Koç, Kemal Kıvanç Elgaz, Berkant Hızarcı, Efe Er)İstanbul Büyükşehir Belediyespor: İbrahim Emet, Caner...

Voleybol: Efeler Ligi, System.String[]
Salon: İnegöl

Hakemler: Nurper Özbar, Sadettin Deneri

İnegöl Belediyespor: Berkan Bozan, Marshall, Cüneyt Dağcı, Cepeda, Cacic, Cansın Hacıbekiroğlu (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Hüseyin Koç, Kemal Kıvanç Elgaz, Berkant Hızarcı, Efe Er)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: İbrahim Emet, Caner Pekşen, Baturalp Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz ( Nuri Şahin, Murat Yenipazar, Kadir Cin)

Setler: 19-25, 19-25, 25-22, 23-25

Süre: 124 dakika (27, 30, 32, 35)

Voleybol Efeler Ligi'nin 17. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda İnegöl Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 08:09 Kaynak: AA

Berkay Şahin, Marshall, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Reynmen'den "Analitiği Gösterecek Delikanlı Varsa Konuşalım" Diyen Berkay Şahin'e Sert Tepki: Boşu Kesin Burak Yılmaz Gol Attıktan Sonra Stat Hoparlöründen Çalan Şarkı Dikkat Çekti

Beşiktaş'ın Yeni Transferi Shinji Kagawa'dan Japon Selamı! Fulham'ı Deviren Manchester United Çıkışını Sürdürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 21:21:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]