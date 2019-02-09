Salon: İnegöl
Hakemler: Nurper Özbar, Sadettin Deneri İnegöl Belediyespor
: Berkan Bozan, Marshall
, Cüneyt Dağcı, Cepeda, Cacic, Cansın Hacıbekiroğlu (Burak Hazırol, Berkay
Bayraktar, Hüseyin Koç
, Kemal Kıvanç Elgaz, Berkant Hızarcı, Efe Er) İstanbul Büyükşehir Belediyespor
: İbrahim Emet
, Caner Pekşen, Baturalp Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz
( Nuri Şahin
, Murat Yenipazar
, Kadir Cin)
Setler: 19-25, 19-25, 25-22, 23-25
Süre: 124 dakika (27, 30, 32, 35)
Voleybol Efeler Ligi'nin 17. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor
, deplasmanda İnegöl Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.