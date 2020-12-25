Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'ne erteleme müsabakaları ile devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde erteleme maçlarının programı şöyle:

Misli.com Sultanlar Ligi

13. hafta

Bugün:

14.00 İlbank-Eczacıbaşı VitrA (TVF Başkent)

17. hafta

27 Aralık Pazar:

14.00 Çan Gençlik Kalespor-Kuzeyboru (Çan Şehit H. İbrahim Eriç)

18.00 Eczacıbaşı VitrA- Beşiktaş (Eczacıbaşı)

18. hafta

30 Aralık Çarşamba:

14.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Çan Gençlik Kalespor (Burhan Felek Vestel Voleybol)

AXA Sigorta Efeler Ligi

6. hafta

Yarın:

14.00 Tokat Belediye Plevne- Spor Toto (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

10. hafta

27 Aralık Pazar:

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Solhanspor (Cengiz Göllü)

28 Aralık Pazartesi:

13.00 Arhavi Voleybol-Ziraat Bankkart (Arhavi)

12. hafta

Yarın:

13.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel Voleybol)

30 Aralık Çarşamba:

16.00 Sorgun Belediyespor-Solhanspor (Sorgun)

16. hafta

Yarın:

14.00 Altekma- Haliliye Belediyesi (İzmir Atatürk Sigorta Shop Spor Kulübü)

19. hafta

Bugün:

14.00 İnegöl Belediyespor-Arhavi Voleybol (İnegöl)