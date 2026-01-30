Voleybol: Haftanın programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Voleybol: Haftanın programı

30.01.2026 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 19'uncu, SMS Grup Efeler Ligi'nde ise 17'nci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 19'uncu, SMS Grup Efeler Ligi'nde ise 17'nci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde haftanın maç programı şöyle:

Vodafone Sultanlar Ligi

Yarın:

14.00 Kuzeyboru-VakıfBank (Aksaray)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor (Mimar Sinan)

16.30 Zeren Spor-Türk Hava Yolları (TVF Ziraat Bankkart)

16.30 Göztepe-İlbank (TVF Atatürk)

17.00 Beşiktaş-Aras Kargo (Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi)

19.00 Eczacıbaşı Dynavit-Nilüfer Belediyespor Eker (Eczacıbaşı)

1 Şubat Pazar:

17.00 Galatasaray Daikin-Fenerbahçe Medicana (Burhan Felek Vestel)

SMS Grup Efeler Ligi

1 Şubat Pazar:

14.00 ON Hotels Alanya Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

14.00 İstanbul Gençlikspor-Fenerbahçe Medicana (Şehit Mustafa Özel)

15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Halkbank (Cengiz Göllü)

15.00 Altekma-Gaziantep Gençlikspor (TVF Atatürk)

16.30 Spor Toto-Ziraat Bankkart (TVF Ziraat Bankkart)

NOT: Cizre Belediyespor'un 2 hükmen mağlubiyet nedeniyle ligden ihraç edilmesi sonucu Gebze Belediyespor, haftayı maç yapmadan geçecek.

Kaynak: AA

Vodafone, Voleybol, Spor, SMS, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybol: Haftanın programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 ay sonra ilk bakış Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler 9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler
112 yıllık koca çınar Altay’ın 6 puanı silinecek 112 yıllık koca çınar Altay'ın 6 puanı silinecek
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü
Fenerbahçe’de ayrılık Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti Fenerbahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti

11:32
Bu işte bir terslik var Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
11:04
Piyasaların gözü Trump’ın açıklayacağı isimde Gizli görüşme ortalığı karıştırdı
Piyasaların gözü Trump'ın açıklayacağı isimde! Gizli görüşme ortalığı karıştırdı
11:03
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran’a karşı harekata hazır
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran'a karşı harekata hazır
10:32
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
10:30
1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırılınca hep ağladı Gerçeği öğrenen aile şoke oldu
1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırılınca hep ağladı! Gerçeği öğrenen aile şoke oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 12:11:19. #7.11#
SON DAKİKA: Voleybol: Haftanın programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.