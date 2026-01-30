Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 19'uncu, SMS Grup Efeler Ligi'nde ise 17'nci hafta karşılaşmaları yapılacak.
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
Vodafone Sultanlar Ligi
Yarın:
14.00 Kuzeyboru-VakıfBank (Aksaray)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor (Mimar Sinan)
16.30 Zeren Spor-Türk Hava Yolları (TVF Ziraat Bankkart)
16.30 Göztepe-İlbank (TVF Atatürk)
17.00 Beşiktaş-Aras Kargo (Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi)
19.00 Eczacıbaşı Dynavit-Nilüfer Belediyespor Eker (Eczacıbaşı)
1 Şubat Pazar:
17.00 Galatasaray Daikin-Fenerbahçe Medicana (Burhan Felek Vestel)
SMS Grup Efeler Ligi
1 Şubat Pazar:
14.00 ON Hotels Alanya Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)
14.00 Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
14.00 İstanbul Gençlikspor-Fenerbahçe Medicana (Şehit Mustafa Özel)
15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Halkbank (Cengiz Göllü)
15.00 Altekma-Gaziantep Gençlikspor (TVF Atatürk)
16.30 Spor Toto-Ziraat Bankkart (TVF Ziraat Bankkart)
NOT: Cizre Belediyespor'un 2 hükmen mağlubiyet nedeniyle ligden ihraç edilmesi sonucu Gebze Belediyespor, haftayı maç yapmadan geçecek.
Voleybol: Haftanın programı
