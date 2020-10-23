Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

23.10.2020 17:53
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Burhan FelekHakemler: Ebru Kaya, Mehmet TopalTürk Hava Yolları: Kingdon, Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan, Büşra Şahin, Carlini (Berin Yıldırım, Ada Germen, Polen Ünver, Nursevil Gökbudak, Özgenur Çetier)Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal, Fulden Ural, Yasemin Yıldırım, Johnson,...

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ebru Kaya, Mehmet Topal

Türk Hava Yolları: Kingdon, Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan, Büşra Şahin, Carlini ( Berin Yıldırım, Ada Germen, Polen Ünver, Nursevil Gökbudak, Özgenur Çetier)

Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal, Fulden Ural, Yasemin Yıldırım, Johnson, Wilhite, Maglio (Buse Kayacan, Merve Tanıl, Aslı Tecimer)

Setler: 21-25, 25-21, 25-21, 21-25, 15-9

Süre: 137 dakika (27, 30, 32, 31, 17)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Türk Hava Yolları, Nilüfer Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Berin Yıldırım, Aslı Kalaç, Karakurt, Ebrar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor

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