Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Caner Çildir, Aylin Turnaoğlu
Sarıyer Belediyespor: İrem Çor, Rigdon, Merve Albayrak, Dilara Bilge, Bashnakova, Abdulazimova (Gizem Aşçı, Çağla Erdem, Sinem Bayazıt, Çağla Erdem, Şeyma Akbulut, Strumilo, Yaren Hatipoğlu)
Türk Hava Yolları: Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan, Büşra Şahin, Carlini, Kingdon ( Berin Yıldırım, Ada Germen, Polen Ünver, Nursevil Aydınlar)
Setler: 22-25, 16-25, 14-25
Süre: 26, 26, 23 (75 dakika)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 16. hafta müsabakasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
- Kaynak: AA
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