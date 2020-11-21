Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Akif Altın, İbrahim Acar
Beşiktaş: Ezgi Dilik, Rida, Erlalelitepe, Bengisu Aygün, Seray Altay, Ezgi Derin Taşdemir, Sude Pehlivan, (Göknur Silen, Deniz Hakyemez, Erce Kasapoğlu)
Nilüfer Belediyespor: Merve Tanıl, Deniz Emrelli, Sıla Özyürek, Maglio, Aslı Tecimer, Yasemin Yıldırım, (Fulden Ural, Buse Kayacan, Nazlıcan Yılmaz, Buse Ünal, Wilhite)
Setler: 18-25, 25-13, 21-25, 22-25
Süre: 24, 25, 26, 30 dakika (105)
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Nilüfer Belediyespor, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.
- Kaynak: AA
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