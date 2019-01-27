Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: TVF
Başkent
Hakemler: Zeki Bocukçu, İbrahim Ünal
Halkbank: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Ramos, Tutku Burcu Yüzgenç, Reed, Simeonova (Derya Çayırgan, Ada Germen, Asena Seyli, Duygu Nur
Doğan, Simge
Yalçın, Simon) Çanakkale Belediyespor
: Perez, Melis Durul, Semra Özer, Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Ece Hocaoğlu
(Bihter Dumanoğlu, Işıl Öz)
Setler: 21-25, 25-17, 21-25, 19-25
Süre: 108 dakika (29, 24, 28, 27)
Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Çanakkale Belediyespor, Halkbank'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti.