Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

1 saat önce

Salon: TVF BaşkentHakemler: Zeki Bocukçu, İbrahim ÜnalHalkbank: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Ramos, Tutku Burcu Yüzgenç, Reed, Simeonova (Derya Çayırgan, Ada Germen, Asena Seyli, Duygu Nur Doğan, Simge Yalçın, Simon)Çanakkale Belediyespor: Perez, Melis Durul, Semra Özer, Sobolska,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocukçu, İbrahim Ünal

Halkbank: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Ramos, Tutku Burcu Yüzgenç, Reed, Simeonova (Derya Çayırgan, Ada Germen, Asena Seyli, Duygu Nur Doğan, Simge Yalçın, Simon)

Çanakkale Belediyespor: Perez, Melis Durul, Semra Özer, Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Ece Hocaoğlu (Bihter Dumanoğlu, Işıl Öz)

Setler: 21-25, 25-17, 21-25, 19-25

Süre: 108 dakika (29, 24, 28, 27)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Çanakkale Belediyespor, Halkbank'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:23 Kaynak: AA

Duygu Nur, Türkiye Voleybol Federasyonu, Vestel, Çanakkale Belediyespor, Spor
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