Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Seçkin Yener, Ramazan Demiröz
VakıfBank: Robinson, Kübra Çalışkan
, Cansu Özbay
, Zhu Ting, Zehra Güneş
, Sloetjes ( Ayça Aykaç
, Ebrar Karakurt
, Buket Gülübay
, Melis Gürkaynak) Aydın Büyükşehir Belediyespor
: Seda Arısoy, Brayelin Martinez, Aybüke Özdemir, Lopez, Ezgi Akyaldız, Jineiry Martinez (Sedef Sazlıdere
, Duygu Düzceler, Darya Özbek, Ceyda Demirhan, Ecem Alıcı, Nikolaeva)
Setler: 25-22, 25-14, 23-25, 25-11
Süre: 101 dakika (27, 21, 30, 23)
Voleybol Vestel
Venus Sultanlar Ligi 16. hafta karşılaşmasında Vakıfbank
, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.