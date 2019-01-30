Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

22 dakika önce

Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: Seçkin Yener, Ramazan DemirözVakıfBank: Robinson, Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Zhu Ting, Zehra Güneş, Sloetjes (Ayça Aykaç, Ebrar Karakurt, Buket Gülübay, Melis Gürkaynak)Aydın Büyükşehir Belediyespor: Seda Arısoy, Brayelin Martinez, Aybüke Özdemir, Lopez,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Seçkin Yener, Ramazan Demiröz

VakıfBank: Robinson, Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Zhu Ting, Zehra Güneş, Sloetjes ( Ayça Aykaç, Ebrar Karakurt, Buket Gülübay, Melis Gürkaynak)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Seda Arısoy, Brayelin Martinez, Aybüke Özdemir, Lopez, Ezgi Akyaldız, Jineiry Martinez (Sedef Sazlıdere, Duygu Düzceler, Darya Özbek, Ceyda Demirhan, Ecem Alıcı, Nikolaeva)

Setler: 25-22, 25-14, 23-25, 25-11

Süre: 101 dakika (27, 21, 30, 23)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 16. hafta karşılaşmasında Vakıfbank, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 07:52 Kaynak: AA

Ayça Aykaç, Aydın, Büyükşehir Belediyespor, Vakıflar Bankası, Spor
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