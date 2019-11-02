Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

6 saat önce

Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: Aylin Turnaoğlu, Metin KorkutVakıfBank: Zehra Güneş, Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Melis Gürkaynak, Gözde Yılmaz, Ebrar Karakurt (Pınar Atasever)Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Tuğçe Atıcı, Selime İlyasoğlu, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Merve Tanyel, Deniz...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: VakıfBank Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Sarayı

Hakemler: Aylin Turnaoğlu, Metin Korkut

VakıfBank: Zehra Güneş, Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Melis Gürkaynak, Gözde Yılmaz, Ebrar Karakurt (Pınar Atasever)

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Tuğçe Atıcı, Selime İlyasoğlu, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Merve Tanyel, Deniz Uyanık (Buse Kaygısız, Simay Kurt, Buse Çetin)

Setler: 25-12, 25-20, 25-11

Süre: 66 dakika (21, 23, 22)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 6. hafta maçında VakıfBank, konuk ettiği Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

Bu sonuçla VakıfBank 5. galibiyetini aldı. Beylikdüzü Voleybol İhtisas ise 6. mağlubiyetini yaşadı.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 07:24 Kaynak: AA
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