Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off

Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Hakkı Demiralay, Yasin Okumuş
Nilüfer Belediyespor: Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Buse Ünal, Bytsenko, Lazic, Selin Hazal Arifoğlu (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer, Elif Boran) Türk Hava Yolları
: Havlickova, Rahimova, İpek Ercan, Şeyma Ercan, Enright, Özge Kırdar (Funda Bilgi, Berin Yıldırım
, Nikolic, İrem Çor, Mislina Yağmur Kılıç, Duygu Arslan
)
Setler: 21-25, 25-19, 24-26, 25-20, 15-9
Süre: 139 dakika (29, 30, 31, 26, 23)
Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabı ilk maçında Nilüfer Belediyespor, Türk Hava Yolları'nı 3-2 yendi.
İki galibiyete ulaşacak takımın 5'incilik karşılaşmaları oynayacağı seride ikinci maç, 13 Nisan Cumartesi günü İstanbul
'da saat 16.30'da yapılacak.