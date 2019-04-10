Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off

1 saat önce

Salon: Cengiz Göllü Hakemler: Hakkı Demiralay, Yasin OkumuşNilüfer Belediyespor: Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Buse Ünal, Bytsenko, Lazic, Selin Hazal Arifoğlu (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer, Elif Boran)Türk Hava Yolları: Havlickova, Rahimova, İpek Ercan, Şeyma Ercan, Enright, Özge Kırdar...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off, System.String[]
Salon: Cengiz Göllü


Hakemler: Hakkı Demiralay, Yasin Okumuş

Nilüfer Belediyespor: Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Buse Ünal, Bytsenko, Lazic, Selin Hazal Arifoğlu (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer, Elif Boran)

Türk Hava Yolları: Havlickova, Rahimova, İpek Ercan, Şeyma Ercan, Enright, Özge Kırdar (Funda Bilgi, Berin Yıldırım, Nikolic, İrem Çor, Mislina Yağmur Kılıç, Duygu Arslan)

Setler: 21-25, 25-19, 24-26, 25-20, 15-9

Süre: 139 dakika (29, 30, 31, 26, 23)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabı ilk maçında Nilüfer Belediyespor, Türk Hava Yolları'nı 3-2 yendi.

İki galibiyete ulaşacak takımın 5'incilik karşılaşmaları oynayacağı seride ikinci maç, 13 Nisan Cumartesi günü İstanbul'da saat 16.30'da yapılacak.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:39 Kaynak: AA
Türk Hava Yolları, Vestel, Spor
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