Voleybolda 15. Hafta Maç Programı

Voleybolda, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 15'inci, SMS Grup Efeler Ligi'nde 14'üncü hafta karşılaşmaları yapılacak.
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
Vodafone Sultanlar Ligi
Yarın:
14.00 Türk Hava Yolları-Fenerbahçe Medicana (Burhan Felek Vestel)
15.00 Göztepe-Aydın Büyükşehir Belediyespor (TVF Atatürk)
16.00 Zeren Spor-Bahçelievler Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
18.00 Eczacıbaşı Dynavit-İlbank (Eczacıbaşı)
19.00 Galatasaray Daikin-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)
19.30 Aras Kargo-Nilüfer Belediyespor Eker (TVF Atatürk)
11 Ocak Pazar:
14.00 Beşiktaş-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)
SMS Grup Efeler Ligi
11 Ocak Pazar:
14.00 Gebze Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Gebze)
14.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Spor Toto (Ünye)
15.00 Altekma-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Atatürk)
16.00 Gaziantep Gençlikspor-İstanbul Gençlikspor (Şahinbey)
16.00 Halkbank-On Hotels Alanya Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-RAMS Global Cizre Belediyespor (İBB Cebeci)
19.00 Fenerbahçe Medicana-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)
