Voleybolda Hafta Maç Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Voleybolda Hafta Maç Programı

23.01.2026 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi'nde 18'inci ve 16'ncı hafta maçları yapılacak.

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 18'inci, SMS Grup Efeler Ligi'nde ise 16'ncı hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde haftanın maç programı şöyle:

Vodafone Sultanlar Ligi

Yarın:

14.00 İlbank-Kuzeyboru (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Türk Hava Yolları-Göztepe (Burhan Felek Vestel)

14.00 VakıfBank-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Vakıfbank)

15.30 Aras Kargo-Zeren Spor (TVF Atatürk)

16.00 Bahçelievler Belediyespor-Galatasaray Daikin (Hasan Doğan)

18.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Beşiktaş (Cengiz Göllü)

19.00 Fenerbahçe Medicana-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)

SMS Grup Efeler Ligi

25 Ocak Pazar:

14.00 Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Fenerbahçe Medicana-Cizre Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

16.00 Gaziantep Gençlikspor-Galatasaray HDI Sigorta (Şahinbey)

16.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-İstanbul Gençlikspor (Ünye)

16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-On Hotels Alanya Belediyespor (İBB Cebeci)

16.30 Gebze Belediyespor-Spor Toto (Gebze)

19.00 Halkbank-Altekma (TVF Ziraat Bankkart)

Kaynak: AA

Vodafone, Spor, SMS, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybolda Hafta Maç Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk bayrağına bir saygısızlık daha Bedeli ödetiliyor Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor
Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor “Pes“ dedirten detaylar Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor! "Pes" dedirten detaylar
Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı Sadettin Saran hakim karşısına çıktı
Merkez Bankası faizi yüzde 37’ye indirdi Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi
Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı

10:58
Borsa İstanbul’da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı
Borsa İstanbul'da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı
10:49
Pakistan’da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
Pakistan'da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
10:35
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
10:23
’Yenidoğan Çetesi’ni çökerten savcı Yavuz Engin’den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı
09:50
5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ABD karıştı
5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ABD karıştı
09:47
Yarışma macerası 2 dakika sürdü Elendiği ilk soruya bakın
Yarışma macerası 2 dakika sürdü! Elendiği ilk soruya bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 11:10:14. #7.11#
SON DAKİKA: Voleybolda Hafta Maç Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.