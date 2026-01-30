Volkswagen'dan Çin Elektronik Mimarisi Duyurusu - Son Dakika
Volkswagen'dan Çin Elektronik Mimarisi Duyurusu

30.01.2026 15:25
Volkswagen Grubu, 2025'te tamamlanacak Çin Elektronik Mimarisi'ni duyurdu, ilk model piyasada.

HEFEİ, 30 Ocak (Xinhua) -- Volkswagen Grubu Çin, grubun ilk bölgesel elektronik mimarisi olan Çin Elektronik Mimarisi'nin, 2025 yılı sonu itibarıyla teslim edildiğini duyurdu.

Gruptan çarşamba günü yapılan açıklamada, konsept aşamasından üretime geçişi 18 ay süren projenin, Alman otomobil üreticisinin tamamen yeni bir elektronik mimaride bugüne kadar ulaştığı en hızlı zaman çizelgesi içinde tamamlandığı belirtildi.

Volkswagen Grubu Çin Teknoloji Şirketi, CARIAD Çin ve XPENG'in ortaklaşa geliştirdiği Çin Elektronik Mimarisi, elektronik kontrol ünitelerinin sayısını yaklaşık yüzde 30 düzeyinde düşürerek sistem karmaşıklığını önemli ölçüde azaltıyor.

Sistem, gelişmiş yapay zeka kokpit işlevleri, Çin'e özgü sürücü yardım sistemleri ve tüm araç için kablosuz güncellemelere yönelik kararlı bir temel imkanı sunuyor.

Volkswagen Grubu Çin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ralf Brandstaetter, "Çin Elektronik Mimarisi, yazılım odaklı inovasyonu tüm elektrikli araçlar, hibrit araçlar ve içten yanmalı modeller için rekabetçi bir maliyet ve hızla piyasaya sürmemize imkan veriyor. Böylelikle yerel hızı Volkswagen DNA'sıyla birleştirerek Çin'deki akıllı bağlantılı araçlarda ölçeklendirmeye gidebiliyoruz" dedi.

Volkswagen Grubu Çin, Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'deki fabrikasında, ilk Çin Elektronik Mimarisi temelli modeli olan VW ID. UNYX 07'yi başarılı şekilde piyasaya sürdü. Grup 2026'da yeni mimariyi kullanarak, tamamı Volkswagen'in Çin'deki ortak girişim markalarına ait dört yeni modeli daha tanıtmayı planlıyor.

Volkswagen Grubu bu yıl içerisinde tamamen elektrikli, şarj edilebilir hibrit ve menzili uzatılmış 20'nin üzerinde modeli Çin pazarına sürmeyi de hedefliyor.

Kaynak: Xinhua

