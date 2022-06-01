Volvo ve Epic Games'ten otomobiller için Unreal Engine ortaklığı! - Son Dakika
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Volvo ve Epic Games'ten otomobiller için Unreal Engine ortaklığı!

01.06.2022 20:38
Volvo ve Epic Games'ten otomobiller için Unreal Engine ortaklığı!

Elektrikli otomobil dünyasında teknolojik açıdan gelişmeler tüm hızıyla sürüyor. Volvo ve Epic Games yeni bir ortaklık duyurdu.

Dünyanın en büyük otomobil markalarından birisi olan Volvo, sürüş deneyimini daha güvenli hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu hedef doğrultusunda harekete geçen şirket, Epic Games ile ortak hareket ediyor.

Volvo, "fotogerçekçi" grafikler oluşturmak için Unreal Engine kullanacak

Volvo, tüm otomobil sektöründeki şirketler gibi elektrikli araçlar dünyasına önemli yatırımlar yapıyor. 2030 yılına kadar tam elektrikli otomobil şirketi olmak isteyen şirket,  yeni nesil elektrikli araçlarına "fotogerçekçi görselleştirme" getirmek için Epic Games'in Unreal Engine'i ile ortak hareket edecek.

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Volvo, Epic Games'in bu ortaklığı, "insan-makine arayüzü" (HMI) olarak tanımlanan bir durumu ortaya çıkarıyor. HMI, otomobil sahiplerinin araçlarının yazılımlarıyla etkileşim şekli olarak açıklanıyor. Volvo'nun kullanıcı deneyimi başkanı Thomas Stovicek konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi.

Bu teknoloji bize, oynayabileceğimiz ve bilgi katmanlayabileceğimiz, gerektiğinde gerçekçi temsiller oluşturabileceğimiz, tüm bu tür şeyler gibi duyarlı, gerçekten yüksek kaliteli görseller oluşturma yeteneği veriyor. Yani gerçekten müşterilerimiz için yeni nesil HMI'yi yaratacağız.

Volvo ve Epic Games'ten otomobiller için Unreal Engine ortaklığı!

Volvo, bu ortaklıkla birlikte birçok iyileştirme sunacak. Stovicek, navigasyon ve pil ömrünün yanı sıra  hareketli grafikler gibi özelliklerin de Epic Games iş birliği ile gelişeceğini belirtti. Öte yandan şirketin elektrikli otomobil dünyasında birçok girişimi bulunuyor.

Volvo ve Epic Games'ten otomobiller için Unreal Engine ortaklığı!

Volvo, uzun süredir telefonlarda kullanılan kablosuz şarj teknolojisini, otomobil dünyasına getirmeye hazırlanıyor. Hali hazırda bu teknolojiyi kullanan şirketler olsa da Volvo 40 kW'ın üzerinde bir destek sunacak.

Volvo, elektrikli otomobil dünyasında beklediği seviyelere çıkabilir mi? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

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Kaynak: Shiftdelete

Unreal Engine, Epic Games, Otomobil, Volvo, Güncel, Son Dakika

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