MultiVersus'un nerf yiyen ilk karakteri belli oldu - Son Dakika
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MultiVersus'un nerf yiyen ilk karakteri belli oldu

27.07.2022 10:07
MultiVersus'un nerf yiyen ilk karakteri belli oldu

Warner Bros. Games'in yayıncılığını üstlendiği çok oyunculu ve eşli dövüş oyunu MultiVersus'un karakter listesinde nerf yiyen ilk kahraman belli oldu. Bir haftalık denemeden sonra Tazmanya Canavarı, da az sinir bozucu hale gelmesi için önemli bir düşüş yaşadı ve ilk nerf yiyen kahraman oldu.

Açık betadan önce MultiVersus'u haftalık erken erişime satın alan birçok kişi için Taz'ın korkunç yan özel kasırga hareketi oyuncular için kâbus haline geldi. Oyuncuların bu durumdan şikayetçi olmaları üzerine Tazmanya Canavarı nerflendi.

  • Kasırganın süresinde bir azalma ve bir müttefiki geçerek ek süre kazanıldı
  • Kasırganın çoklu vuruşlarından biri kaldırıldı
  • Kasırgadaki tüm isabetlerin isabet duraklaması azaltıldı
  • Kasırgadaki son vuruş 1375'ten 1275'e düşürüldü.

MultiVersus'da yayınlanan açık beta V0.1 güncellemesiyle beraber Tazmanya Canavarı'na yapılan nerflerin yanı sıra hava özel sınırına ulaştığında herhangi bir hava saldırısı yapmasını engelleyen bir hata düzeltildi.

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"Erken erişimi takip ediyorsanız, Taz'ın Tornado'su karakter kitine hükmediyor ve yeni oyuncular için açık olmayan bir bilgi kontrolü sunuyor. Etkinliğini azaltarak oyun sağlığını ve döngüsünü iyileştirmeyi ve oyunu yeni oyuncular için daha sağlıklı bir duruma getirmeyi umuyoruz."

YORUMLAR
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SON DAKİKA: MultiVersus'un nerf yiyen ilk karakteri belli oldu - Son Dakika
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