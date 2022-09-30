Washington çözümün mü, sorunun mu parçası? - Son Dakika
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Washington çözümün mü, sorunun mu parçası?

30.09.2022 09:44

Türk-Yunan sorunlarında ABD'nin değişen konumu...Artan Yunan-Amerikan askeri işbirliği dengeleri bozdu mu?Washington çözümün mü, sorunun mu parçası?Türkiye, ABD'nin Yunanistan lehine tutumuna karşı ne yapabilir?

Türk-Yunan sorunlarında ABD'nin değişen konumu...

Artan Yunan-Amerikan askeri işbirliği dengeleri bozdu mu?

Washington çözümün mü, sorunun mu parçası?

Türkiye, ABD'nin Yunanistan lehine tutumuna karşı ne yapabilir?

Eski Büyükelçi Alper Coşkun ve Barçın Yinanç yorumladı.

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Kaynak: DailyMotion.com

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