Watergarden'da, Ece Seçkin sahne alacak
7 saat önce
Watergarden İstanbul'da, açık hava konserleri hız kesmeden devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:41 Kaynak: İHA
Watergarden İstanbul'da, açık hava konserleri hız kesmeden devam ediyor.
Aralık ayında da devam edecek açık hava konserlerinde yarın saat 20.00'de Ece Seçkin sahne alacak. Konser Watergarden İstanbul misafirlerine ücretsiz olacak. - İSTANBUL
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