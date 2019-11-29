Son Dakika Haberleri: Watergarden'da, Ece Seçkin sahne alacak
Son Dakika Magazin Watergarden'da, Ece Seçkin sahne alacak - Son Dakika Magazin

Watergarden'da, Ece Seçkin sahne alacak

7 saat önce

Watergarden İstanbul'da, açık hava konserleri hız kesmeden devam ediyor.

Watergarden'da, Ece Seçkin sahne alacak, System.String[]

Watergarden İstanbul'da, açık hava konserleri hız kesmeden devam ediyor.


Aralık ayında da devam edecek açık hava konserlerinde yarın saat 20.00'de Ece Seçkin sahne alacak. Konser Watergarden İstanbul misafirlerine ücretsiz olacak. - İSTANBUL

Ece Seçkin, İstanbul, Aralık, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:41 Kaynak: İHA
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