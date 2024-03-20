Immutable, Polygon ve King River'dan Oyun Girişimlerine Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

Immutable, Polygon ve King River'dan Oyun Girişimlerine Destek

Immutable, Polygon ve King River\'dan Oyun Girişimlerine Destek

Immutable, Polygon Labs ve King River Capital liderliğindeki 100 milyon dolarlık yeni bir fon ile Web3 oyun endüstrisi önemli bir adım attı. Bu yeni fon, Inevitable Games Fund (IGF), erken aşamadaki, yüksek büyüme potansiyeline sahip Web3 oyun girişimlerine yatırım yapmayı hedefliyor. King River, fonun yatırım faaliyetlerine öncülük ederken, Immutable ve Polygon Labs anlaşma sağlama ve Web3 oyunları konusunda uzmanlık sunacak.

20.03.2024 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Web3 oyun endüstrisi, Immutable, Polygon Labs ve King River Capital'in liderliğindeki 100 milyon dolarlık yeni bir fon ile büyüme yolunda önemli bir adım attı.

Immutable, Polygon ve King River'dan Oyun Girişimlerine Destek

Immutable, Polygon Labs ve King River Capital, Web3 oyun sektörüne odaklanan yeni bir fon olan Inevitable Games Fund'ı (IGF) kurmak için güçlerini birleştirdi. 100 milyon dolar büyüklüğündeki fon, bağımsız bir ekosistem olarak konumlandırıldı ve erken aşamadaki, yüksek büyüme potansiyeline sahip Web3 oyun girişimlerine yatırım yapmayı hedefliyor.

Yeni girişimde risk sermayesi firması King River, fonun yatırım faaliyetlerine öncülük edecek. Blockchain alanında öncü firmalar olan Immutable ve Polygon Labs ise anlaşma sağlama ve Web3 oyunları konusunda uzmanlık sunacak.

Immutable'dan Brendan Ma konu hakkında yaptığı açıklamada, fonun hedeflediği 100 milyon dolarlık büyüklüğe ulaşmak için ilk adım olarak 30 milyon dolar topladıklarını belirtti. Ma, fonun kurulma sürecinin geçen yılın ortalarında başladığını ve Alpha Wave Ventures, Merit Circle, Mike Arrington, Polygon Labs'tan Sandeep Nailwal ve Immutable kurucu ortakları James ve Robbie Ferguson gibi isimlerden taahhütler aldıklarını açıkladı.

Ma, fonun başlatılmasının zamanlamasıyla ilgili olarak bu yılın Web3 oyunları için kritik bir dönemeç olduğunu vurguladı. Uzun süren geliştirme süreçlerinin ardından, stüdyoların artık yapılan yatırımların meyvesini vermeye başlayacağını ve oyunculara ulaşacağını belirtti. Ma açıklamasında ayrıca IGF'nin amacının, sektördeki bu dönüm noktasını desteklemek ve Web3 oyun endüstrisini hem kısa hem de uzun vadede ileriye taşımak olduğunu dile getirdi.

Şu anda fon, Pixelmon, Metalcore, Guild of Guardians ve My Pet Hooligan gibi projeler de dahil olmak üzere yedi erken aşama yatırıma ev sahipliği yapıyor. Immutable, Polygon ve King River Capital arasındaki iş birliği, Immutable'ın zkEVM ana ağının Polygon tarafından desteklenmesi ve King River'ın Immutable'a yatırım yapması gibi önceki girişimlerle pekiştirildi. Immutable ve Polygon Labs, son yıllarda oyun ve diğer alanlardaki girişimleri desteklemek için çeşitli fonlar ve ortaklıklar başlattı.

King River Capital'in kurucu ortağı Zeb Rice, mobil oyunların son on yıllık muazzam büyümesine atıfta bulunarak, Web3 teknolojisinin benzer bir dönüşümün eşiğinde olduğuna inandıklarını dile getirdi. Rice, fonun, teknolojik değişimden kaynaklanan milyarlarca dolarlık fırsatlardan yararlanmak üzere özel olarak tasarlandığını ifade etti.

Kripto Para, Kripto Yatırım, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto Immutable, Polygon ve King River'dan Oyun Girişimlerine Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:13 Fenerbahçe ligden çekilirse ne olur Şimdilik 5 maddelik bu senaryo konuşuluyor Fenerbahçe ligden çekilirse ne olur? Şimdilik 5 maddelik bu senaryo konuşuluyor
10:39 Anket sonuçları geldi İşte seçime 10 gün kala Adana, Diyarbakır, Van ve Mardin’de son durum Anket sonuçları geldi! İşte seçime 10 gün kala Adana, Diyarbakır, Van ve Mardin'de son durum
09:25 Marmara’da deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi Marmara'da deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
08:29 Vatandaş haklı olarak isyanda Oturdukları yerden 200 bin TL maaş alıyorlar Vatandaş haklı olarak isyanda! Oturdukları yerden 200 bin TL maaş alıyorlar
08:03 Tayyargillerin şirketine kayyım olarak atanan Bünyamin Ergün intihar etti Tayyargillerin şirketine kayyım olarak atanan Bünyamin Ergün intihar etti
10:37 Gram, çeyrek cumhuriyet altını ne kadar İşte güvenli limanda son durum Gram, çeyrek cumhuriyet altını ne kadar? İşte güvenli limanda son durum
10:34 Kabataş Eğitim Vakfı’na ait alanın özel işletmeye verilmesine mahkemeden ret Kabataş Eğitim Vakfı'na ait alanın özel işletmeye verilmesine mahkemeden ret
09:57 Bozok’un kendisini istemediğini öğrenen Nagihan gözyaşları içinde veryansın etti Bozok'un kendisini istemediğini öğrenen Nagihan gözyaşları içinde veryansın etti
09:57 Propaganda serbestliği ve seçim yasakları yarın başlayacak, 32 il için oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi Propaganda serbestliği ve seçim yasakları yarın başlayacak, 32 il için oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
09:55 MİT PKK’nın sözde sorumlusunu böyle avlamış Nokta operasyon kamerada MİT PKK'nın sözde sorumlusunu böyle avlamış! Nokta operasyon kamerada
09:53 Trafikte kadın kavgası Hemcinsini çocuğunun gözü önünde darbetti Trafikte kadın kavgası! Hemcinsini çocuğunun gözü önünde darbetti
09:24 Apar topar evlenen Ebru Gündeş hamile mi Söylentiler asılsız çıktı Apar topar evlenen Ebru Gündeş hamile mi? Söylentiler asılsız çıktı
08:59 CHP lideri Özel’den Gökhan Zan’la ilgili çok konuşulacak sözler: Şaşırmadım, hep bizdeki belediyeleri istedi CHP lideri Özel'den Gökhan Zan'la ilgili çok konuşulacak sözler: Şaşırmadım, hep bizdeki belediyeleri istedi
08:48 Akaryakıta çifte zam Gece yarısı tabela değişiyor Akaryakıta çifte zam! Gece yarısı tabela değişiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2024 11:31:14. #1.13#
SON DAKİKA: Immutable, Polygon ve King River'dan Oyun Girişimlerine Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement