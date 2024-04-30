Türk Doktorlar, Çeçen Kızın Parmağını Kurtardı: Şeytan Tırnağından Başlayan Enfeksiyon Tehdit Etti

Sağlık

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Tırnağında başlayan enfeksiyon eline yayılmaya başlayınca, Rus hekimlerin parmağını kesme kararı aldığı 10 yaşındaki Çeçen hasta Umisha Lakhieva, tedavi için Türkiye'ye geldi. Hastanede 1 ay tedavi gören küçük kızın parmağı, Türk doktorların gerçekleştirdiği mikro cerrahi operasyonu sonucunda kurtarıldı.

Rusya'da yaşayan Çeçenistan uyruklu 10 yaşındaki Umisha Lakhieva, parmağındaki şeytan tırnağı uzayınca kaşımaya başladı. Küçük çocuk bir süre sonra makasla şeytan tırnağını kendisi kesmeye çalışsa da, parmağının enfeksiyon kapmasını önleyemedi. Basit bir sorun gibi gözükmesi nedeniyle ailesi ve kendisinin ihmal ettiği sorun zamanla büyüdü. Küçük hastanın parmağı 3 gün içinde hızla şişmeye başladı. Hastanın şikâyetleri 1 haftalık sürede geçmeyip akıntı ve siyahlaşma da başlayınca Lakhieva ailesi, acil olarak Rusya'da bir hastaneye başvurdu. 4. sınıf öğrencisi olan Umisha için hekimler ilaç tedavisine başladı. İlaç tedavisine rağmen küçük kızın parmağında iyileşme yaşanmadı, hatta zaman geçtikçe durum daha da kötüleşti. Parmaktaki ölü dokunun tamamen eli sararak enfeksiyonun tüm vücuda yayılmasından korkan Rus doktorlar, aileye parmağın kesilmesi önerisinde bulundu. Bu öneri karşısında şoke olan aile, küçük kızlarının tedavisi için Türkiye'ye gelme kararı aldı.

1 AY HASTANEDE GÖZLEM ALTINDA KALDI

İSÜ Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi'ne başvuran küçük Umisha'nın önce parmağındaki ölü deri temizlendi, ardından bu dokular kesilerek flep yapıldı. 4 saat süren bir ameliyata alınan hastanın parmağı, Türk hekimlerin 1 ay süren başarılı tedavisiyle kurtarıldı.

Hastanın tedavi süreci ile ilgili bilgi veren Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Prof. Dr. Yakup Çil, ameliyat kararı aldıklarında parmağın rengi tamamen siyaha dönmüş olduğunun altını çizdi.

Parmağın kurtarılma ihtimalinin çok zor olduğunu aileye anlatarak yola çıktıklarını belirten Prof. Dr. Çil, şu açıklamalarda bulundu:

"Hastamıza kasık bölgesinden damarı ile birlikte kaldırılan, 'kasık flapi' adı verilen bir işlem gerçekleştirdik. Özellikli dokuları ilgili bölgeye getirebilmek için mikroskop altında bir işlem uyguladık. Ameliyat 4 saat sürdü. Parmaktaki ölü dokular temizlendikten sonra, kasıktaki damarlı doku getirildi. Böylece hem o bölgenin kanlanmasını daha iyi hale getirdik hem de parmağın canlılığını (yumuşak doku örtüsünü) sağlayarak parmağı kurtarmaya çalıştık. Ameliyat sonrasında herhangi bir komplikasyon gözlemlemedik. Hastamız hastanemizde 1 ay gözlem altında kaldı. Kontrollerde aktarılan dokunun yaşadığı ve başarılı olduğu görüldü."

"EKSTRA DENEYİM GEREKTİREN BİR AMELİYAT YAPTIK"

Hastasına ülkesine döndükten sonra parmak hareketlerine devam etmesini söylediklerini ifade eden Prof. Dr. Çil, "10 yaşındaki hastamızın söylediklerimizi harfiyen yapması için ailesi ile hep temas halinde olduk. Yara iyileşmesi tamamlandı ve artık parmak kesilme tehlikesinden kurtuldu. Ufak gibi gözüken şeytan tırnağından oluşan enfeksiyonun çocuğun tamamen parmağının kesilmesine yol açmasını ve hatta vücuda yayılmasını önledik. Bundan sonraki süreçte hastamız takibimizde olacak. Parmağın gelişimi ve büyümesi devam ediyor.

Bu gerçekleştirdiğimiz ameliyat, mikrocerrahi gerektiren özellikli bir ameliyat. Böyle bir ameliyatı çocuk hastaya yapmak ekstra tecrübe ve yetenek gerektiriyor. Hastanenin de donanımlı olması ve olası komplikasyonlara karşı hastanede ilgili tüm branşların hizmette olması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

"PARMAĞIM KESİLECEK DİYE ÇOK KORKTUM"

Tedavi sürecinde yaşadıklarını anlatan Umisha Lakhieva ise "Şeytan tırnağına yaptığım küçük müdahale neredeyse beni parmağımdan ediyordu. Hatta o enfeksiyon vücuduma yayılsaydı, belki de daha kötü sonuçlar doğurup sağlığımı tehdit edecekti. Parmağım kesilecek diye çok korktum. Morarmış halini gördükçe çok üzüldüm. Hekimlerin uzun uğraş ve emekleri sonucunda parmağım düzeldi. Çok mutluyum. Yakup Hoca'yı bulduğumuz için kendimi çok şanslı hissediyorum" ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİ SIRADA ESTETİK AMELİYAT VAR"

Hastanede 1 ay kaldıklarını ancak sonunda kızlarının parmağının kurtarılması nedeniyle çok mutlu oldukların dile getiren hastanın annesi Zarema Lakhieva ise "Eğer hastanede yapılan müdahale olmasaydı, çocuğumun parmağı kesilmek zorunda olacaktı. Şimdi parmağı kurtarıldı, sırada parmağın düzgün gözükmesi için estetik ameliyat var" dedi.