Bahçeli, Mehmet Şimşek'e sahip çıktı: Her zaman arkasındayız - Son Dakika
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Politika

Bahçeli, Mehmet Şimşek'e sahip çıktı: Her zaman arkasındayız

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MHP lideri Devlet Bahçeli, 23 Nisan mesajında Türk milletine "yerel halk" denilmesine "müfsit zihniyet" ifadeleriyle gösterdiği tepkinin DEM Parti'ye ve bazı CHP'li belediye başkanlarına yönelik olduğunu söyledi. Bahçeli, "yerel halk" açıklamasıyla tartışmaların merkezine yerleşen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında "Her zaman arkasındayız" dedi.

30.04.2024 12:16  Güncelleme: 12:57
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Konuşmasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e destek veren Devlet Bahçeli, 'yerel halk' ifadesi nedeniyle yönelttiği eleştirilerin Mehmet Şimşek'e yönelik olmadığını açıkladı.

"HER ZAMAN ARKASINDAYIZ"

Bahçeli, son günlerde Bakan Şimşek ile kendisi arasında soğuk rüzgarlar estiği yönündeki iddialar üzerine "Hiç kimse çalı dibi yoklamasın, niyet okuyuculuğuna teşebbüs etmesin. Hazine ve Maliye Bakanı'mızın her zaman arkasındayız." dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI SONUNA KADAR VAR OLACAK"

Bahçeli açıklamasının devamında "Fiyat ve finansal istikrarla beraber, insanımızın mağdur olduğu hayat pahalılığı ve enflasyon baskısı doğru politikalarla telafi edilecek, fırsatçıların, açgözlülerin yakasından tutulacaktır. Cumhur İttifakı'nın tasfiyesine ve sonlanmasına ümit bağlayanlar, size kötü bir haberim var, Cumhur İttifakı sonuna kadar var olacak ve ayakta kalacaktır." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IMF- Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında düzenlenen panelde "locals" kelimesini kullanmış, kelime bazı pltformlarda "yerel halk" olarak çevrilmiş ve eleştirilerin merkezine oturmuştu.

MHP lideri Devlet Bahçeli de 23 Nisan mesajında "Türk milletini 'yerel halk' ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden müfsit zihniyetin, son günlerde maruz kaldığımız skandalların asal sorumlusu olduğunu hiç kimse inkar edemeyecektir" ifadelerini kullanmış, bu sözlerle de Bakan Şimşek'i hedef aldığı iddiaları öne sürülmüştü. Ancak Bahçeli, yaptığı açıklama ile Şimşek'i hedef aldığı iddialarını yalanlayarak tartışmalara noktayı koydu.

Bahçeli, Mehmet Şimşek\'e sahip çıktı: Her zaman arkasındayız

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Son Dakika Politika Bahçeli, Mehmet Şimşek'e sahip çıktı: Her zaman arkasındayız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • ferhat eser: Şimşek ekonomi 2050 yılında düzelecek dese gene çıkıp arkasındayız diyecek 48 7 Yanıtla
  • Bulent Cebeci: Geri vites Devlet !!! 35 3 Yanıtla
  • YoH null: yav kardeşim seçmenin fikri değiştiği an bir parti gider diğer parti gelir yani burda secmen kendini yönetebilecek adaya oy verir bende mhp liyim lakin hep ben hep ben olmaz olmuyor garantiside yok yani bugün varsın yarın yoksun gibi secime gidin yani fikirler değiştiği an hersey değişir 33 5 Yanıtla
  • Ümit Yurtsever: Senin ne söylediğini. Bir önemi yok 25 2 Yanıtla
  • Serkan Basar: Bakıcaz iyi günler ileride :) 21 1 Yanıtla
  • Tufan Atas: Demek ki adama yol göründü?????? 13 1 Yanıtla
    mürsel sarıteke: gitmeden Rahmetli Sinan Ateş hakkındada yorum yapsa bari, hâlâ kapalı kutu durum 11 0
  • ŞOK MAN: 5 dk sonra, ne konuştunuz diye sorsak 1 kelime söyleyemez 4 0 Yanıtla
  • Cengiz BAŞAL: Hadii baaayım m 4 0 Yanıtla
  • yıldıray yanık: Ooofff bu da iyice yaşlandı .Bugün konuştuğu yarın tutmuyor. Abi siyaset 65 yaşdan sonra yapılmamalı yapanıda emekli etmeli. 1 0 Yanıtla
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