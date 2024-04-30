Naldo Pereria\'nın oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü konuştu: Keşke alkollü çıkmasaydım

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Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereria'nın oğlu Davi Pereria (4) ile kayınpederi Walter Tilatti'nin (65) ölümüne, iki kişinin de yaralanmasına neden olan tutuklu sürücü Ferhat Karakaş (23), duruşmadaki savunmasında "Keşke evden alkollü şekilde çıkmasaydım. Yaşanan olay, her gece rüyalarıma giriyor" dedi.

ALKOL ALIP, BABASININ ARACINI KULLANMIŞ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede, sanık Ferhat Karakaş'ın olay günü saat 05.00'e kadar alkol aldığı, daha sonra gittiği Konyaaltı Sahili'nde alkol almaya devam ettiği kaydedildi. Sanık Karakaş'ın ortalama 2 promil alkollü halde babasına ait otomobili kullandığı, Toroslar Caddesi'ne çıkmak istediği sırada, 'Dur' levhası bulunmasına rağmen cadde üzerinde seyreden Walter Tilatti idaresindeki araca çarptığı belirtildi. İddianamede, Walter Tilatti idaresindeki otomobilde bulunan Davi Pereira'nın camdan fırlayarak kaldırıma düştüğü, yana savrulan aracın Cüneyt Eslik yönetimindeki motosiklete çarptığı, Davi Pereira ve Walter Tilatti'nin yaşamını yitirdiği, araçtaki Alexandra Nardy ile motosiklet sürücüsünün yaralandığı aktarıldı.

2 AYRI SUÇTAN CEZA İSTENDİ

Sanığın alkollü olması nedeniyle kaza anını hatırlamadığı belirtilen iddianamede, Ferhat Karakaş hakkında Davi Pereira ve Walter Tilatti'yi 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 15'er yıl, Cüneyt Eslik ve Alexandra Nardy'yi 'taksirle yaralama' suçundan 1'er yıl hapsi istendi. Ayrıca iddianamede, cezanın üçte birden yarısına kadar oranda artırılması talep edildi.

Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, Naldo ve eşi de katıldı. Sanık Karakaş savunmasında, "Çok pişmanım. Keşke evden alkollü şekilde çıkmasaydım. Yaşanan olay, her gece rüyalarıma giriyor. Aileden çok özür diliyorum. Üzerimde büyük bir yük var ve bu yük artıyor" dedi. Naldo ve eşi, sanık hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini söyledi. Duruşma, 28 Mayıs'a ertelendi.