Weltew Home\'dan Legna koleksiyonu için yeni reklam filmi

Weltew Home, 2026 koleksiyonları arasında yer alan Legna Koleksiyonu için hazırladığı yeni reklam filmini izleyicilerle buluşturdu.

"Kadim motiflere modern dokunuşlar" söylemiyle hazırlanan reklam filmi, Legna Koleksiyonu'nun geçmişten ilham alan tasarım anlayışını sinematografik bir anlatımla ekranlara taşıyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre filmde, geleneksel motifler modern tasarım çizgileriyle bir araya getirilirken, koleksiyonun estetik yaklaşımı görsel bir hikâye üzerinden anlatılıyor. Reklam filminde, geçmişin izlerini günümüz yaşam alanlarına taşıyan tasarım dili ön plana çıkarılıyor.

Weltew Home, Legna Koleksiyonu ile yaşam alanlarında zamansız tasarım anlayışını modern çizgilerle buluşturmayı hedefliyor. Reklam filmi, televizyon ve dijital mecralarda izleyiciyle buluşacak.