Wi-Fi 7: Yarının En Hızlı Kablosuz Standartı Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey - Son Dakika

Sonunda çok sayıda Wi-Fi 6 ve Wi-Fi 6E cihazının evlere ve ofislere girdiğini gördüğümüz gibi, yeni bir Wi-Fi tadı ortaya çıkıyor. Daha yüksek veri hızları, daha düşük gecikme, daha fazla bağlı cihazı işleme yeteneği ve daha fazlasını getirerek mevcut standardı iyileştirmeyi vaat ediyor.

Biliyoruz, biliyoruz - bunların hepsini daha önce duydunuz. Ancak bu sefer, Wi-Fi'nin bir sonraki adımı, en azından hız söz konusu olduğunda, gerçekten ileriye doğru büyük bir adımdır. Yeni kablosuz standardının adı Wi-Fi 7 veya klasik Wi-Fi technobabble adını tercih ederseniz "802.11be". Hala geliştirme aşamasında, ancak piyasaya sürüldüğünde büyük bir yeni yönlendiriciler, ağ sistemleri ve istemci aygıtları kalabalığı oluşturacağı kesin.

Bu ilk görünüşler gelecek yıl kadar kısa sürede olabilir. Bu nedenle, yakın gelecekte ağınızı güncellemeyi düşünüyorsanız, Wi-Fi 7 radarınızda olmalıdır. Wi-Fi 6'nın halefi hakkında bilmeniz gerekenler burada.

Wi-Fi 7 Nedir? (Ve Wi-Fi 6 Hala Son Teknoloji Değil mi?)

Wi-Fi 6, Wi-Fi 5'e göre yalnızca artan hız artışları sunarken, Wi-Fi 7 tamamen yıldırım hızında bağlantılarla ilgilidir. Bu nedenle endüstri jargonu, Son Derece Yüksek Verimlilik için "802.11be EHT"ye yerleşti. İşte nedeni: Teknik özellikler hala üzerinde çalışılıyor olsa da, yeni standart 40 Gbps'den fazla nominal tepe veri hızları sağlayabilir (Yeni bir pencerede açılır). Bu şaşırtıcı. Bunu bir perspektife oturtmak gerekirse, Wi-Fi 7, Wi-Fi 6 ve Wi-Fi 6E'den dört kat daha hızlı olacak ve bu da maksimum 9,6 Gbps veri hızlarına ulaşabilecek ve Wi-Fi 5'ten altı kata yakın daha hızlı olacak. 6.9Gbps'de maksimuma çıkar.

Wi-Fi 7, daha önce erişilemeyen veri hızları sunmanın yanı sıra gecikmeyi azaltmak, ağ kapasitesini artırmak ve verimliliği artırmak için yeni teknolojiler kullanacak. Bunlar, 2019'dan itibaren Wi-Fi 6 cihazlarının piyasaya sürülmesinden muhtemelen aşina olduğunuz iddialar ve moda sözcüklerdir.

Elbette yeni standart, Wi-Fi 6 cihazlarının yanı sıra eski Wi-Fi 5 (802.11ac) ve Wi-Fi 4 (802.11n) cihazlarıyla da geriye dönük uyumlu olacak. Ancak önceki Wi-Fi sürümlerinde olduğu gibi, istemci cihazlarınız Wi-Fi 7'nin tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için devrelerindeki teknik özellik (burada 802.11be) için desteğe ihtiyaç duyacaktır.

Wi-Fi 7 Teknoloji Temelleri, Açıklaması

Wi-Fi 6, iki yıl önce resmi olarak piyasaya sürüldüğünde, genel performansı artırmak için tasarlanmış birkaç yeni kablosuz teknolojiyi başlattı. Bunlar arasında Dikey Frekans Bölmeli Çoklu Erişim (OFDMA); Çoklu Kullanıcı, Çoklu Giriş, Çoklu Çıkış (MU-MIMO); ve Hedef Uyanma Süresi (TWT). Bunlar Wi-Fi 7'de bazı küçük değişikliklerle mevcut olacak, bu nedenle mevcut Wi-Fi 6 standardında nasıl çalıştıklarını açıklamaya değer.

Özetle, OFDMA, kanalları kaynak birimlerine (RU'lar) bölerek aynı anda birden çok kullanıcıya iletilebilen daha küçük veri paketlerine izin verir. Bu, gecikmeyi azaltmaya yardımcı olur ve ağ kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlar.

MU-MIMO ile kablosuz yönlendiriciler, video akışı ve çevrimiçi oyun gibi uygulamalar için artırılmış performans sunarak, eşzamanlı veri aktarımlarına izin vermek için farklı uzamsal akışlar kullanır. ve TWT, ağa erişmeleri gerekene kadar uyku durumunda kalmalarına izin vererek istemci cihazlarda pil ömrünün korunmasına yardımcı olur. Wi-Fi 7 standardı, bu (ve diğer) mevcut Wi-Fi 6 ve Wi-Fi 6E teknolojileri üzerine inşa edilecek ve birkaç yeni teknolojiyi devreye sokacak.

Wi-Fi 7 Hangi Bantlarda Çalışacak?

Wi-Fi 6E'de olduğu gibi, Wi-Fi 7 yönlendiricileri ve istemcileri 2,4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz radyo bantlarında çalışacak. Yeni standart, gecikmeyi ve paraziti daha da azaltmak için tasarlanmış Çoklu Kaynak Birimlerini (MRU'lar) kullanan gelişmiş OFDMA işlemleri sunacak. Büyük ilerleme, MU-MIMO akışlarının iki katına, yani 16'ya çıkmasıdır. Bu, endüstrinin Wi-Fi 6 ile karşılaştırıldığında bu kadar büyük genel verim kazanımları elde etme yeteneğinin arkasındaki temel itici güçtür.

Ek olarak, Wi-Fi 7, cihazların tek bir toplu bağlantı oluşturmak için birden fazla radyo bandı üzerinden aynı anda veri gönderip almasına olanak tanıyan Çoklu Bağlantı İşlemi (MLO) teknolojisini tanıtacak. Bu, yalnızca daha hızlı çıktı performansı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda gecikmeyi azaltmaya yardımcı olacak ve verilerin ağ trafiği veya parazit tarafından engellenmeden akmasına izin verecektir.

Wi-Fi 7'nin ayrıca yönlendiricinin belirli veri iletimi türleri için bant genişliği ayırmasına olanak tanıyan Kısıtlı Hedef Uyanma Süresi özelliği sunması bekleniyor. Buradaki faydalar, ağ kaynaklarını optimize ederken istemci pil ömrünü korumaktır.

Wi-Fi 7 Ne Kadar Hızlı Olacak?

Wi-Fi 7'nin veri hızlarını artırma arayışında çok önemli bir adım daha var: Yeni protokol, her zamankinden daha fazla kanal bant genişliği sağlayacak.

Geçmişte, seçim çerçevesindeki Wi-Fi gelişmeleri, yönlendiriciler ve tüm cihazlarınız arasındaki iletişim için kullanılabilen bant sayısını artırdı. Orijinal 2,4 GHz bandı evinizde çok mu kalabalık? Wi-Fi 6E özellikli cihazlarınız varsa 5GHz bandına veya hatta 6GHz bandına geçebilirsiniz. Ancak bu bantların genişliği, paraziti ortadan kaldırmada ve hızları artırmada da fark yaratır.

Her şey eşittir, daha geniş kanallar daha az parazitle daha hızlı çıktı sağlar. Ne kadar daha genişten bahsediyoruz? Kanal genişliğini Wi-Fi 5'te 80 MHz'den Wi-Fi 6'da 160 MHz'e ikiye katladık. Wi-Fi 7 bunu tekrar ikiye katlayacak ve 2,4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz radyo bantlarında 320 MHz kanal bant genişliği sunacak. Wi-Fi 7 ayrıca, bir kanalın bir kısmındaki parazitin kanalın geri kalanını kullanılamaz hale getirmesini önleyen "delinme" adı verilen bir kavramı da içerebilir.

"Delinme" ile Wi-Fi 7, bir kanalın bir kısmındaki parazitin kanalın geri kalanını engellemesini önleyebilir. (Resim: Qualcomm)

Ayrıca Wi-Fi 7, Wi-Fi 6'daki 1024 QAM'den 4096 Dörtlü Genlik Modülasyonu'nu (QAM) destekleyecektir. Arttırılmış sinyal modülasyonu, Wi-Fi 6'ya göre verimde %20'lik bir artış sağlayabilir.

Wi-Fi 7 Ne Zaman Kullanılabilir?

Daha önce de belirtildiği gibi, Wi-Fi 7 hala geliştirme aşamasındadır. Spesifikasyonun 2024'e kadar kesinleşmesi beklenmiyor. Ancak, Wi-Fi 6'da gördüğümüz gibi, önceden onaylanmış bazı yönlendiriciler ve istemci cihazlar daha erken, belki de 2023'ün sonlarında raflara çıkabilir.

Bu erken sürüm ürünlerin, sonunda ortaya çıktıklarında, tam sertifikalı Wi-Fi 7 cihazlarıyla alacağınız tüm özellikleri sunmayabileceğini unutmayın.